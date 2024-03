Sci alpino, slalom maschile Saalbach prima manche: Haugan sorprende tutti, Vinatzer è decimo, Sala insegue

La prima manche dello slalom speciale di Saalbach vede al comando il norvegese Haugan davanti a Strasser e Meillard. Il primo degli azzurri è Vinatzer (decimo), più indietro Sala

17-03-2024 12:05

La prima manche dello slalom speciale di Saalbach, dove si disputano le ultime gare della stagione, vede al comando il norvegese Timon Haugan che ha regolato la concorrenza del tedesco Linus Strasser e dello svizzero Loic Meillad. Al quarto posto il leader di specialità Manuel Feller.

Saalbach, prima manche: Vinatzer è decimo

Prova solida quella di Alex Vinatzer che nel corso della stagione è riuscito a salire di livello nello slalom. L’azzurro sembra aver trovato la condizione migliore nella specialità solo sul finire dell’anno e anche a Saalbach è autore di una prestazione di buon livello. Partendo con il numero 20 (su 25 in gara come in tutte queste gare finali) riesce a piazzarsi al decimo posto con una prova molto positiva.

Qualche posizione più indietro invece Tommaso Sala. L’azzurro ha comandato la flotta italiana in slalom per tutta la stagione ma nelle ultime gare ha fatto fatica a trovare lo spirito giusto. A Saalbach chiude la prima manche in 14esima posizione ma spera di riuscire a risalire la china e a chiudere con un risultato positivo.

Slalom speciale Saalbach, l’ordine d’arrivo della prima manche

Questo l’ordine d’arrivo della prima manche di slalom speciale maschile che si è disputata a Saalbach, in Austria:

1. Timon Haugan (NOR) a 55”59

2. Linus Strasser (GER) a 0”15

3. Loic Milliard (SVI) a 0”50

4. Clement Noel (FRA) a 0”80

4. Manuel Feller (AUT) a 0”80

6. Marc Rochat (SVI) a 1”00

10. Alex VINATZER (ITA) a 2”21

14. Tommaso SALA (ITA) a 2”90

