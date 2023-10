Sci alpino, Sofia Goggia si emoziona con Tamberi e cancella l’etichetta di “spericolata”

La stagione dello sci alpino si prepara all’esordio con l’Italia che punta ancora sul talento di Sofia Goggia che a Repubblica si racconta tra voglia di vita privata, le emozioni di Tamberi e l’ambizione SuperG

10-10-2023 13:40

La stagione dello sci alpino si prepara ad aprire i battenti. E l’Italia non può fare a meno che puntare sul talento di Sofia Goggia. L’oro olimpico del 2018 è una delle punte di diamante della nostra nazionale con l’atleta bergamasca che vuole un’altra stagione da protagonista e che si racconta in un’intervista a Repubblica.

L’etichetta da spericolata

Le ultime imprese di Sofia Goggia sono state da vera e propria supereroina con la discesa di St. Mortiz corsa con una mano rotta e insanguinata ma lei rifiuta l’etichetta di “spericolata”.

Sono caduta solo in una discesa, non penso di essere una spericolata. A St. Moritz molti hanno sottovalutato le difficoltà che ho avuto e che non ho mostrato. Ho vinto il giorno dopo essere stata operata, una persona normale non ricorderebbe nemmeno come si chiama. Ma nel momento in cui ti presenti al cancelletto non hai più scuse.

Goggia, obiettivo SuperG: “Voglio essere completa”

Sarà una stagione particolare per il mondo dello sci visto che sarà un anno che non culminerà né con i Mondiali né con le Olimpiadi. E allora per Sofia è l’occasione giusta per cercare una nuova sfida.

Per essere completa devo vincere sia in discesa che SuperG. Avevo un obiettivo che ho elaborato: voglio avere la continuità per vincere la Coppa di SuperG ed essere una velocista completa,

L’ispirazione Tamberi

Chi vive di sport vive di emozioni, anche quelle che arrivano da altri atleti e colleghi. Nel caso di Sofia l’ispirazione dell’estate è quella arrivata da Gimbo Tamberi, capace di conquistare la medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest.

Tamberi è stato incredibile, è facile dirlo adesso ma io credevo molto nel suo oro. E sono molto ottimista anche sulla possibilità che dopo Tokyo possa fare il bis anche alle Olimpiadi di Parigi.

Sofia e la voglia di privato

Sofia Goggia è diventata una personalità di spicco nel mondo dello sport italiano ma non solo. Negli ultimi tempi sono arrivate anche le attenzioni del ondo del gossip per via della sua relazione con Massimo Giletti.

Quella del gossip è una dimensione che ormai mi appartiene. Io mi concentro solo mio lavoro e spero che la gene parli solo delle mie gesta sugli sci. La mia vita privata deve rimanere tale. A Roma ci sono spesso visto che studio scienze politiche alla Luiss. So che è dura rimanere inosservata anche perché anche per un episodio minimo si scatena una valanga di persone amplificate dalla velocità dei social.

