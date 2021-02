Sci, Brignone delusa: "Il risultato non è mai eccellente"

Federica Brignone non riesce a trovare una quadra e non stra vivendo un momento felice.

Oggi, nel SuperG di di Garmisch (Germania) si è piazzata settima nella gara vinta dall’imbattibile Lara Gut-Behrami prima davanti Petra Vlhova e Tamara Tippler.

La Brignone, comunque migliore della azzurra è un po’ delusa: “Mi sa che mi sono pestata le code degli sci in partenza, sul piano poi ho pagato tanto, e anche sul muro ho fatto un errore prima dell’arco, sono andata lunga e sentivo la velocità che se ne andava. Non riesco a mettere insieme tutti i pezzi e il risultato non è mai eccellente e mi dispiace”.

OMNISPORT | 01-02-2021 13:45