Sci, Brignone scova l'errore nel SuperG di Garmisch: Goggia, la promessa per i Mondiali di Saalbach

Terzo e quarto posto per le due regine dello sci azzurro in Germania, stavolta niente siparietto ma tanta fiducia per la Coppa del Mondo e in vista della kermesse iridata.

La meravigliosa doppietta della discesa libera di Garmisch ha lasciato il posto a un pokerino nel SuperG: Brignone terza, Goggia quarta e – alle loro spalle – Pirovano quinta e Bassino sesta. Federica vede ridursi a 70 punti il vantaggio nella classifica generale di Coppa del Mondo su Lara Gut-Behrami, ma può essere comunque soddisfatta per i 160 punti conquistati nel weekend. Per Sofia, invece, altri passi significativi verso il top della condizione, con l’obiettivo puntato sui Mondiali di Saalbach.

Terzo posto in SuperG, l’analisi di Brignone

Stavolta niente siparietti per le due regine dello sci azzurro. Ai microfoni di Rai Sport si presentano in successione. La prima è la campionessa di La Salle. “Fino all’ultima parte è stata una bella gara, ho tenuto giù il piede ma qui sotto avevo visto in ricognizione che girava tanto e ho preso troppo spazio, subendo un dossetto che mi ha sparato via“, l’ammissione di Brignone. “Non tagliavo più il traguardo, ero come ferma. Magari non avrei battuto Lara, ma potevo chiudere seconda. Ho fatto comunque un’altra gara con l’atteggiamento giusto ed è l’aspetto principale. Ho fatto un mese di gennaio incredibile e sono contenta di questo weekend”.

Anche Goggia ha commesso un errore a Garmisch

Soddisfazione anche nelle parole di Sofia Goggia: “Nel complesso è stata una prova abbastanza intelligente, ma dalla zona dell’arco sono andata troppo a destra e non ho preso bene la linea per l’Inferno”. Stavolta nessuna stoccata ai maschietti (e oggi sarebbe stata inopportuna, visto che Vinatzer ha centrato il podio a Kitzbuhel), ma parole di stima e incoraggiamento per Marta Bassino: “Sono molto contenta della sua prestazione, non deve dimenticarsi chi è e come sa sciare”.

Brignone e Goggia puntano i Mondiali: “Ce la giocheremo”

Per entrambe adesso la Coppa del Mondo lascia spazio ai Mondiali di Saalbach. “Avremo una settimana senza gare e quello che voglio fare è staccare, andare a casa e fare le solite attività coi miei amici, divertendomi”, fa sapere Brignone. “Andrò a Saalbach con fiducia, sto sciando bene in tutte le condizioni, sono presente e lucida”. Goggia invece assicura: “Sono contenta perché sinora ho fatto una bella stagione, stamattina con le condizioni che c’erano, in ricognizione col mio allenatore Luca Agazzi ci siamo detti di pensare a che punto eravamo ad agosto, dopo l’infortunio. Vado a Saalbach serena e stando bene fisicamente, con la consapevolezza di potermela giocare”.