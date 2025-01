Sci alpino slalom Kitzbuhel, Haugan al comando ma è il maltempo a decidere: reazione di Vinatzer

Nelle difficili condizioni austriache il norvegese approfitta del pettorale numero 1: alle sue spalle Amiez e Pinheiro Braathen. L’Italia prova a reagire dopo un periodo molto complicato

E’ il maltempo che la fa da padrone in Austria condizionando in maniera evidente lo slalom speciale di Kitzbuhel. Ne approfitta il norvegese Haugan ma anche l’Italia prova una reazione d’orgoglio dopo un periodo molto negativo.

Haugan al comando, classifica cortissima

Una prova quella in Austria condizionata dalle condizioni meteo decisamente non perfette. La pioggia comincia a scendere in maniera molto copiosa dopo i primi pettorali favorendo il norvegese Timon Haugan che pur senza una prima prova incredibile riesce a conquistare il primo posto. Alle sue spalle con soli 7 centesimi di ritardo si piazza il francese Amiez. Continua invece l’ottima stagione di rientro da parte di Pinheiro Braathen che si piazza al terzo posto. Più indietro Feller e McGrath ma la sensazione che l’ordine d’arrivo possa essere stravolto nella seconda manche.

Vinatzer prova a reagire

Buona prestazione quella di Alex Vinatzer che riesce a reagire dopo un periodo molto negativo. Nelle difficili condizioni della pista austriaca l’azzurro cerca di non prendersi troppi rischi ma soprattutto nella seconda parte trova un buon ritmo e si garantisce la possibilità di disputare la seconda manche con un distacco da Haugan che resta sotto il secondo.

Niente da fare invece per Tobias Kastlunger che sin dalla prima porta dimostra di non trovarsi a suo agio con la pista e con il tracciato. Per lui una prova da dimenticare che non gli permette di disputare la seconda manche. Prova complicata anche quella di Stefano Gross che parte male ma nella seconda parte del tracciato riesce a trovare un po’ di ritmo.

Sci alpino slalom Kitzbuhel, l’ordine di arrivo

