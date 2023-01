15-01-2023 12:34

Un SuperG da ricordare in Coppa del Mondo quello di St. Anton per l’Italia: tre azzurre tra le prime quattro. Grande gioia per Federica Brignone e Marta Bassino, rispettivamente seconda e terza. Gioia anche per Elena Curtoni, con un quarto posto comunque positivo.

SuperG, St. Anton: trionfa Gut-Behrami

Grande Italia, ma a trionfare è stata la svizzera Gut-Behrami, che ha beffato la Brignone: la valdostana ha chiuso a 15 centesimi dall’elvetica, a causa di un errore che le ha fatto perdere quasi quattro decimi. Si tratta del podio numero 52 della carriera per l’azzurra (staccando Isolde Kostner al terzo posto), che festeggia anche la conquista del pettorale rosso di leader della classifica di superG.

La pista di St. Anton si conferma una delle preferite per Marta Bassino, che ha colto un ottimo terzo posto a 19 centesimi dalla vetta. Delusa un po’ la Curtoni, che ha perso molto nell’ultimo tratto, perdendo così la possibilità di salire sul podio. Più indietro le altre azzurre: Roberta Melesi (+2.41), Karoline Pichler (+2.43) e Laura Pirovano (+2.47), out Nicol e Nadia Delago.

SuperG, la top 10 di St. Anton

Lara Gut-Behrami (Svizzera) Federica Brignone (Italia) +0.15 Marta Bassino (Italia) +0.19 Elena Curtoni (Italia) +0.52 Ramona Siebenhofer (Austria) +0.79 Michelle Gisin (Svizzera) +0.99 Romane Miradoli (Francia) +1.02 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +1.04 Nicole Schmidhofer (Austria) +1.21 Corinne Suter (Svizzera) +1.25

SuperG, la classifica: tutto aperto

Nonostante la mancata vittoria, può quindi sorridere la Brignone, che a cinque gare di superG dal termine può sognare di vincere la classifica di specialità: al momento è in testa con (209 punti), ma Gut-Behrami (192) e Curtoni (190) sono davvero vicinissime.

Le parole di Federica Brignone

Queste le parole di Federica Brignone al termine della gara ai microfoni di RaiSport: “Un’ottima domenica, sono contenta, anche se ammetto che un po’ di rammarico c’è. Non sono riuscita ad avere le stesse sensazioni di ieri, ma va bene comunque. Il mio obiettivo per le prossime occasioni sarà quello di provare quel feeling sugli sci, la stagione è ancora lunga e voglio fare bene soprattutto nelle tappe italiane“.