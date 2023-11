Sci, Coppa del Mondo: Zermatt-Cervinia, cancellata pure la seconda discesa maschile. La maledizione continua

Per il secondo anno consecutivo, salta la discesa maschile tra Zermatt e Cervinia, sulla pista della Gran Becca: vento forte e neve fitta, impossibile gareggiare.

12-11-2023 10:41

Non erano previsti miglioramenti a livello meteo, purtroppo, e infatti la situazione non è migliorata. Anzi. Il vento forte ad alta quota e la neve non solo non sono diminuiti rispetto al giorno precedente, ma anzi addirittura hanno visto aumentare la propria intensità. E così anche la seconda discesa libera maschile di Coppa del Mondo prevista sulla pista di Zermatt-Cervinia è stata annullata.

Zermatt-Cervinia, altra discesa libera maschile cancellata

La comunicazione è arrivata di primo mattino, ma era nell’aria già dalla serata precedente. Per la verità, a dirla tutta, era già nell’aria dall’inizio di questa settimana, quando sono saltate una dopo l’altra tutte le prove libere sulla pista a metà tra Svizzera e Italia, prima che le stesse perturbazioni meteo – neve in quantità e vento forte – costringessero all’annullamento della prima discesa prevista per ieri. Niente gare di Coppa del Mondo a Zermatt-Cervinia, dunque. E non è la prima volta.

Prima discesa trans-frontaliera della storia sempre rinviata

Sulla pista della Gran Becca, ai piedi del Cervino, panorama mozzafiato e skyline unico, aleggia infatti una sorta di maledizione. Sono anni che gli organizzatori pensano di inserire nel calendario una discesa che, per vari motivi, sistematicamente salta. Discesa che anche l’anno scorso è stata fissata nel calendario maschile e femminile, ma che poi è saltata per gli stessi motivi di oggi. Del resto, quella tra Zermatt e Cervinia sarebbe la prima gara transfrontaliera della storia: se prima nessuno è riuscito a condurla in porto, qualche motivo ci sarà.

