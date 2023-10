Sci alpino maschile Gigante Soelden: Schwarz sorprende tutti, Odermatt insegue, Della Vite il migliore degli azzurri

Comincia la stagione dello sci alpino maschile sulle nevi di Soelden in Austria: si corre lo slalom gigante con gli occhi che sono tutti puntati sul fenomeno svizzero Odermatt

Ultimo aggiornamento 29-10-2023 11:05

Comincia ufficialmente la stagione dello sci alpino maschile con lo slalom gigante di Soelden. Grande attesa per vedere all’opera il fenomeno svizzero Marco Odermatt ma la prima manche sulle nevi tirolesi consegnano una grande condizione di forma del “padrone di casa” Marco Schwarz, che chiude al comando dopo la prima prova con gli azzurri che non riescono a dare buone sensazioni.

Soelden: De Aliprandini in difficoltà

La prima parte di gara di Luca De Aliprandini non è convincente, l’atleta azzurro scende un po’ con il freno a mano tirato e non riesce mai a lasciarsi veramente andare sulla pista di Soelden. Una mezza delusione per l’azzurro che deve provare a recuperare qualche posizione nella seconda manche. “Non è sicuramente quello che voglio fare – dice Aliprandini – dopo la prima manche – non sono ancora quello di due anni fa. Il risultato non è quello che voglio ma spero di restare nei primi 30”.

Della Vite fuori da primi 10, eliminato Borsotti

Parte forte Pippo Della Vite, l’azzurro nonostante qualche sbavatura riesce a rimanere a contatto nella prima parte di gara ma un errore sulla pendenza più elevata gli fa perdere velocità rallentandolo moltissimo nel finale, per lui arriva un undicesimo posto alla fine della prima manche. Inizia bene Giovanni Borsotti che attacca la pista con grande aggressività ma sul ripido l’atleta azzurro perde l’attacco e finisce subito fuori. Molto indietro anche Zingerle, che non riesce mai a prendere confidenza con la pista. Fuori dai 30 anche Vinatzer che finisce a oltre 3 secondi di distacco dal primo posto.

Gigante Soelden: i risultati della prima manche

Questi i risultati della prima manche del gigante di Soelden:

1. Schwartz (Aut) 51”85

2. Odermatt (Svi) +29

3. Pinturault (Fra) +46

4. Kristorffersen (Nor) +59

5. Cavaziel (Svi) +95

11. Della Vite (Ita ) +1”63

19. De Aliprandini (Ita) a +2”03

