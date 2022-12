03-12-2022 13:48

Nella sprint di Lillehammer, arriva un buon secondo posto per Federico Pellegrino. L’azzurro si piazza alle spalle del fortissimo norvegese Klaebo, il più forte di tutti gli altri in tecnica libera. Terzo gradino del podio per il norvegese Northug.

Piccolo primato per l’azzurro che in questi due giorni di gare è l’unico di nazionalità non norvegese ad essere salito sul podio a Lillehammer.

Ottimi riscontri per il 37enne italiano reduce dal terzo posto nella 20 km a inseguimento di Ruka,