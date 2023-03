Sci, gigante di Kranjska Gora: è ancora Odermatt

Lo svizzero fa il bis dopo l'affermazione di ieri in slalom e si assicura la Coppa di specialità. Ottima Italia con Della Vite sesto e De Aliprandini ottavo

12-03-2023 13:37

Marco Odermatt bissa il successo di ieri nello slalom di Kranjska Gora e, vincendo il gigante odierno, si assicura la Coppa di specialità con un turno di anticipo. Il podio è lo stesso di ieri, solo che questa volta al secondo posto c’è il norvegese Kristoffersen a 32 centesimi e al terzo il francese Pinturault a 70 centesimi.

Ottima la prova degli italiani con due nei primi 10. Della Vite ottiene il miglior risultato in carriera con il sesto posto, De Aliprandini è ottavo dopo il decimo posto di ieri. Tornando a Odermatt, per lui è la sesta vittoria stagionale in gigante, l’undicesima in due stagioni.