Sci, Gigante Hafjell: Odermatt conquista la quarta Coppa del Mondo consecutiva, ma Meillard lo beffa per 14 centesimi

In Norvegia gli svizzeri decidono di esagerare: Meillard precede Odermatt e Tumler, ma Marco approfitta della giornata no di Kristoffersen per chiudere i conti in Coppa del Mondo e di specialità

Ad Hafjell arriva la notizia che tutti già conoscevano: Marco Odermatt conquista aritmeticamente per la quarta volta in carriera la Coppa del Mondo di sci alpino, a riprova di una legacy che non ne vuol sapere di conoscere fine. Anche perché la coppa in questione è la quarta consecutiva: se il decennio passato è stato dominato da Marcel Hirscher, quello corrente è di proprietà esclusiva di Odermatt. Che per non farsi mancare nulla decide di centrare anche il podio numero 87 e garantirsi pure la coppetta di specialità di gigante, chiudendo i giochi con una gara d’anticipo.

Solo Meillard meglio di Odermatt. Delusione norvegese

Solo Loic Meillard in qualche modo ha pensato “bene” di rovinare un po’ la giornata perfetta del compagno di nazionale: per 14 centesimi ha messo le punte degli sci davanti, impedendogli di conquistare la vittoria numero 46 in carriera. Ma alla fine gli svizzeri hanno tutti ragione di far festa: podio monopolizzato dagli elvetici, completato da Tumler, che ha chiuso ad appena 28 centesimi dal vincitore di giornata.

Dietro i tre tenori rossocrociati, spazio per il sempre solido Pinheiro Braathen: il pubblico norvegese non l’ha celebrato a dovere (in fondo lui è tornato dopo un anno di stop optando per la nazionalità brasiliana, quella della madre…) Delusione anche per Steen Olsen, questo si idolo del piccolo di casa, che ha chiuso quinto a 7 decimi dal Meillard. La delusione più grande però l’ha mandata a referto Henrik Kristoffersen, che su una neve simile a quella di Kranjska Gora (dove aveva vinto due settimane fa) ha fatto una fatica inattesa, chiudendo lontanissimo dai big (16esimo con oltre due secondi di ritardo) e di fatto abbandonando con una gara d’anticipo le possibilità di contendere fino all’ultimo la coppetta di specialità a Odermatt.

Sorprese di giornata il belga Maes (nono), il tedesco Grammel (decimo) e il francese Elezi Cannaferina, 11esimo a soli 4 centesimi dalla top ten. Volti nuovi che al solito si affacciano nelle gare di fine stagione, pronti a diventare protagonisti negli anni a venire.

Italia, altra giornataccia: De Aliprandini unico al traguardo

Nelle discipline tecniche l’Italia quest’anno ha sofferto e pure tanto, ma ad Hafjell è arrivata l’ennesima giornataccia che ha confermato le difficoltà incontrate lungo il cammino. L’unico a chiudere le due manche è stato Luca De Aliprandini, che pure su una neve abbastanza primaverile e soprattutto su un tracciato primo di grosse asperità ha faticato a trovare il giusto ritmo. Alla fine ha chiuso lontano dai migliori: 13esimo al termine della prima manche, nella seconda ha perso tanto nella parte centrale, interrogandosi all’arrivo sul motivo di un crono così distante dalle aspettative.

È andata però peggio a Filippo Della Vite e Alex Vinatzer: Pippo è uscito nella parte iniziale della seconda manche, dove avrebbe voluto attaccare per provare a recuperare qualche posizione (aveva chiuso 25esimo la prima), e così facendo ha perso l’opportunità di qualificarsi per le finali di Sun Valley.

Vinatzer, dentro per il rotto della cuffia (un solo centesimo e sarebbe rimasto fuori dai 30), ha pasticciato tantissimo, rischiando di uscire già nella parte alta per poi commettere un altro errore (figlio della deconcentrazione) nel finale, e dunque chiudendo con l’ennesimo zero stagionale. Non qualificati alla seconda manche Franzoni, Borsotti e Kastlunger. A Sun Valley, insomma, in gigante ci saranno solo De Aliprandini e Vinatzer.