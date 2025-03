Sci Gigante Sun Valley, Meillard è in stato di grazia e Odermatt s'inchina. De Aliprandini chiude nono

L'ultima gara europea della stagione parla sempre svizzero, con Meillard davanti che regola un quartetto di norvgesesi. Flop Italia

Cambia il continente, non cambia il risultato: la Svizzera è sempre più padrona delle operazioni in Coppa del Mondo, anche se in gigante l’ultima parola l’ha avuto Loic Meillard. Che ha saputo andar giù più forte di Marco Odermatt, che ha pagato a caro prezzo un po’ di rilassatezza mostrata nel corso della prima manche, dove ha accumulato un secondo di ritardo riuscendo a recuperare appena 3 centesimi allo scatenato compagno di squadra. Sul podio di giornata anche Kristoffersen, appena fuori Pinheiro Braathen: gira che ti riga, i protagonisti sono sempre quelli.

Odermatt, ennesimo podio. Ma Meillard irraggiungibile

Proprio il podio conquistato alle spalle dei due svizzeri ha consentito a Kristoffersen di mantenere la seconda posizione nella classifica di specialità, sebbene Odermatt abbia ulteriormente incrementato il distacco finale, che conta in totale 126 punti (per questo aveva già chiuso i conti prima del gigante conclusivo).

Meillard a sua volta ha pagato 20 punti finali di ritardo dal norvegese, ma la sostanza poco cambia: domani in slalom potrebbe completare una volta di più l’opera e confermare il trend dell’ultimo mese, semplicemente straordinario (Meillard ha vinto sia in gigante che in slalom anche nella precedente tappa di Hafjell).

Alla fine l’attesa nella seconda manche era tutta per capire cosa avrebbe potuto fare Odermatt, che era quinto e dunque quasi “condannato” a dover guardare gli altri far festa. Alla fine però, tolto un super Meillard, tutti gli altri sono finiti alle sue spalle, e come al solito senza troppi complimenti: abbattuta quota 1.700 punti (in totale ne ha raccolti 1.721), domani se lo vorrà si divertirà in slalom, altrimenti il suo il buon Marco l’ha fatto anche quest’anno.

De Aliprandini contento a metà: da sesto a no. Vinatzer non parte

L’Italia si presentava con due atleti all’ultimo gigante stagionale, ma uno l’ha perso ancor prima di scendere in pista: Alex Vinatzer ha preferito non prendere rischi, ancora non al meglio dopo la caduta rimediata ad Hafjell, e si è concentrato sull’ultima gara della stagione, ovvero lo slalom in programma domani sulla Bald Mountain.

Unico italiano in gara, Luca De Aliprandini: l’ottimo sesto tempo fatto registrare nella prima manche, a soli 5 centesimi da Odermatt (1”03 da Meillard) s’è tramutato però in un nono posto finale non troppo soddisfacente (raddoppiato il ritardo dallo svizzero: 1”06 nella seconda), almeno pensando a quelle che erano le premesse.

“Ho cercato di fare velocità, purtroppo in alcuni punti ho fatto un po’ più fatica del previsto. Alla fine mi porto dietro una bella esperienza, anche se avrei voluto chiudere con un piazzamento più a ridosso dei migliori. Adesso ci vuole un po’ di riposo, poi torneremo a lavorare con entusiasmo e determinazione”. De Aliprandini ha confermato anche il decimo posto finale nella coppetta di specialità (22esimo Vinatzer).

Slalom Gigante Sun Valley, la classifica finale

Meillard Loic SUI 2’15″21 Odermatt Marco SUI 0″95 Kristoffersen Henrik NOR +1″14 Pinheiro Braathen Lucas NOR +1″33 Brennsteiner Stefan AUT +1″39 Schwarz Marc AUT +1″93 Kranjec Zan SLO +2″01 Haugan Timon NOR +2″06 De Aliprandini Luca ITA +2″09 Grammel Anton GER +2″36

Classifica Finale Coppa di Specialità Slalom Gigante

1. Odermatt Marc SUI 580 punti

2. Kristoffersen Henrik NOR 454 punti

3. Meillard Loic SUI 434 punti

4. Steen Olsen Alexander NOR 346 punti

5. Pinheiro Braathen Lucas NOR 341 punti

10. De Aliprandini Luca ITA 237 punti

22. Vinatzer Alex ITA 98 punti

28. Della Vite Filippo ITA 45 punti

32. Borsotti Giovanni ITA 35 punti

51. Zingerle Hannes ITA 7 punti