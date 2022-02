Sci, Goggia c'è: terza in discesa, Coppa di specialità vicina

27-02-2022 11:35

Sofia Goggia c’è: step by step, con una condizione fisica non ancora al top ottiene un terzo posto in discesa a Crans Montana che vale tantissimo.

La bergamasca termina terza a 23/100 dalla vittoriosa Priska Nufer, al primo podio in carriera, terza Ester Ledecka che ieri invece era finita davanti a tutti. Quarta la Suter, diretta concorrente della Goggia per la corsa alla Coppa di specialità.

Ora i punti di vantaggio sono 75 quando rimane solo la discesa delle finali di Coppa del Mondo, in programma il 16 marzo a Courchevel. Se la Suter dovesse vincere alla Goggia basterebbe anche solo un decimo posto.

A caldo, intercettata dai microfoni di Rai Sport, ha detto: “Ieri ho accettato di non poter arrivare prima, oggi ho detto: continuiamo nel nostro percorso di riabilitazione”.

Per quanto riguarda le altre azzurre, termina settima una ottima Federica Brignone, tredicesma invece Elena Curtoni (a 88/100), mentre Nadia Delago è ventesima a 1”32 e la sorella maggiore Nicol ha saltato una porta dopo aver condotto una prima parte di gare molto positiva.

OMNISPORT