Sci, Goggia: "Oggi ho vinto ma penso già a domani"

Doppietta per Sofia Goggia, che, anche oggi, si impone nella discesa di Crans Montana.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni di RaiSport: “Oggi ho vinto, ma archivio presto questa vittoria e penso già a domani – le parole di Sofia Goggia ai microfoni di RaiSport -. Sono contenta di condividere il podio con Elena Curtoni che da piccola è stata il mio incubo perchè vinceva sempre. Alcuni passaggi sono stati difficili per la luminosità. Si vive sempre per la prossima gara e per le esperienze che non abbiamo raggiunto: cerco di essere sempre un’atleta migliore”.

Elena Cortoni è infatti finita terza alle spalle di Lara Gut – Behrami.

OMNISPORT | 23-01-2021 12:52