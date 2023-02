L'americana, alla caccia del primo oro ai Mondiali, ha dato l'annuncio a poche ore dal gigante

15-02-2023 16:00

Mikaela Shiffrin sorprende tutti e cambia. La sciatrice americana, che è attesa al Gigante e allo Slalom ai Mondiali in corso in Francia, ha deciso di interrompere la collaborazione con il suo coach storico Mike Day.

Shiffrin, è divorzio dallo storico coach

La campionessa americana Mikaela Shiffrin sorprende e questa volta non in pista. Direttamente dalla Francia, dove si stanno svolgendo i Mondiali di sci alpino, arriva l’annuncio di una sua inaspettata decisione. La star della nazionale a stelle e strisce ha annunciato l’interruzione immediata dal suo storico coach Mike Day. Stando a quanto spiegato dai telecronisti della Rai, il coach sarebbe già ritornato negli States. “Dopo aver lavorato con Mike Day per sette stagioni – ha spiegato – ho deciso di andare avanti con una nuova leadership nella mia squadra per la fase successiva della mia carriera”.

Quanti cambiamenti per la Shiffrin

Non è il primo cambiamento importante per la campionessa. La scorsa estate, la sciatrice, aveva interrotto pure la collaborazione con il suo storico skiman Johann Strobl. Da allora ha iniziato a lavorare con Robert Buergler e Lukas Rottinger, messi a disposizione direttamente dal suo sponsor Atomic, che le fornisce gli sci e con cui ha rinnovato la collaborazione. Dalla Federazione americana fanno sapere come ora verrà seguita dallo Stifel U.S Alpine Ski Team Coaches. Un fulmine a ciel sereno dato che in corso ci sono i Mondiali. Per il momento all’americana dei record manca l’oro. Ha infatti vinto, alle spalle della Bassino, la scorsa settimana, l’argento in SuperG ed è uscita di scena, per un’inforcata nello slalom, nella prova di combinata.

Quanti problemi per l’americana messa anche sotto scorta

La campionessa, che tornerà in pista domani per il gigante e sabato per lo slalom è stata anche messa sotto scorta, come reso noto dall’agenzia austriaca Apa. L’americana è finita nel mirino degli ambientalisti ricevendo delle minacce. Alla Shiffrin, gli organizzatori francesi del Mondiale hanno offerto un elicottero per recarsi agli allenamenti. La richiesta però, come spiegato dalla staff, sarebbe stata respinta. L’atleta si sta spostato in auto come i colleghi.