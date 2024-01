Sci, slalom Kranjska Gora: la Shiffrin è già fuori, guida Vlhova. Debacle azzurra nella prima manche

Grande delusione per l'americana Mikaela Shiffrin che ha inforcato nella prima manche dello slalom speciale di Kranjska Gora guidato dalla rivale Petra Vlhova. Male le azzurre, nessuna qualificata per la seconda manche

07-01-2024 11:24

Colpo di scena, subito, nel mattino di Kranjska Gora. Lo slalom speciale femminile di Coppa del Mondo ha perso la sua protagonista nonchè leader indiscussa di di specialità e nella generale. Mikaela Shiffrin è uscita fuori a metà della prima manche a causa di un’inforcata.

Davanti a tutte Petra Vhlova che ha staccato il miglior tempo sfruttando parzialmente il pettorale 1 di partenza. Domenica da dimenticare per le azzurre. Già prive delle punte Brignone e Goggia, nessuna italiana si è qualificata tra le 30 per la seconda manche che prenderà il via alle 12.30.

Kranjska Gora, Shiffrin fuori subito: inforcata

Dopo la deludente prestazione di ieri in gigante (solo nona), la Shiffrin ha dimostrato ancora una volta di non gradire la neve “salata” e molle per le alte temperature di Kranjska Gora. L’americana, peraltro leggermente influenzata, ha inforcato sul finale della prima manche cercando un anticipo per prendere velocità sulla tripla del pianetto conclusivo. Mikaela partita col pettorale numero 7 aveva già un cospicuo ritardo dalla Vlhova nei vari intermedi.

E’ la seconda uscita stagionale per Shiffrin dopo quella nel super-g in Val d’Isère. Per di più non usciva in slalom speciale da due anni, l’ultima volta proprio qui a Kranjska Gora. Per lei adesso testa e gambe alle gare del prossimo week end ad Altenmarkt-Zauchensee tra i due super-g e la discesa del prossimo week-end dove ritroverà le azzurre Brignone e Goggia.

Vlhova guida lo slalom di Kranjska Gora dopo la prima manche

La classifica della prima manche ha rispettato l’ordine di partenza al cancelletto. Partita col pettorale numero 1, Petra Vlhova si è assicurata il primo posto al termine della prima manche ma con un margine poco rassicurante, soli 26 centesimi su Leona Popovic e Lena Duerr, partite dopo di lei al cancelletto di partenza, col 2 e 3. Ai piedi del podio virtuale per ora Sara Hector e Paula Moltzan, partite rispettivamente col 4 e 5.

1° Petra Vlhova in 51”30

2° Lena Duerr + 0”26

2° Leona Popovic + 0”26

4° Sara Hector + 0”71

5° Paula Moltzan + 0”80

Sci, speciale di Kranjska Gora: azzurre già a casa

Nessuna italiana si è qualificata per la seconda manche. Senza stelle e senza punte (la Brignone non ha replicato l’esperimento di Lienz) l’Italia dello sci femminile ha perso anche Marta Rossetti e Lara Della Mea che stavano facendo una buona gara ma sono uscite all’attacco del muro finale. Le altre tutte fuori dalle 30: Vera Tschurtschenthaler, 37esima a 3”55, Peterlini a 3”96, Beatrice Sola a 4”91, e Anita Gulli a 5”30, con Lucrezia Lorenzi out.