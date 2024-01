Sci alpino, Goggia e Brignone puntano in alto nel gigante di Kranjska Gora: sfida lanciata a Shiffrin

Le dichiarazioni delle due atlete di punta dello sci azzurro, Sofia Goggia e Federica Brignone, alla vigilia dell'impegnativo gigante sulla Podkoren, a Kraniska Gora.

Il circo bianco si rimette in moto. Prima gara del 2024 in Coppa del Mondo femminile: sabato 6 gennaio c’è il gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, e la coppia dei sogni dello sci azzurro, formata ovviamente da Sofia Goggia e Federica Brignone, non fa mistero di puntare in alto. Come del resto, punta al massimo la dominatrice – sin qui – della stagione, Mikaela Shiffrin. La statunitense andrà a caccia di un’altra doppietta, visto che domenica 7 è in programma una seconda gara sul pendio della Podkoren, stavolta uno slalom. E le due azzurre non ci saranno.

Kranjska Gora, Goggia tra le migliori 15 “grazie” a Worley

In un’intervista pubblicata sul sito della Fisi, Sofia Goggia ha annunciato l’ingresso nel primo gruppo di merito, una bella soddisfazione per lei che in gigante sta facendo progressi notevoli: quest’anno ha centrato quattro piazzamenti di fila tra le prime dieci in questa specialità. “Parto per la prima volta dopo tanto tempo nelle quindici, sarei sedicesima ma con il ritiro di Tessa Worley sono scalata di una posizione“, ha spiegato Sofia. “Credo sia la naturale continuazione del percorso intrapreso da un po’ di tempo, mi aspettavo questa crescita ma soprattutto era fondamentale per me dare continuità a questo percorso, che mi consente di tenere alta la competitività nelle discipline veloci”.

Goggia lancia la sfida: “Due mesi e mezzo importantissimi”

La stagione di Coppa del Mondo entra nel vivo ed è questo il periodo dell’anno in cui Goggia è chiamata a dare il massimo, per provare a fare qualche pensierino alla classifica generale: “I prossimi due mesi e mezzo saranno molto importanti per me perché ci saranno tante gare a me adatte. Negli ultimi giorni mi sono allenata a Ponte di Legno, sulle piste in cui mi allenai prima di entrare in squadra nazionale, dove ho potuto fare supergigante. Per questo motivo ho preferito non allenarmi con le compagne a Zoncolan, che facevano gigante”.

Brignone-Shiffrin, “scontro diretto” sulla Podkoren

Se Goggia punta ad avvicinarsi alla vetta della classifica, Brignone in alto c’è già. È lei la grande rivale della Shiffrin in questa prima parte dell’annata. In Slovenia sarà sfida diretta: “In gigante finora sono stata molto regolare, abbiamo fatto la metà delle gare e la strada è ancora lunga, ma sono partita bene”, sottolinea Federica. “La sciata in pista salata non cambia molto, ormai sono abituata a farmi un’idea direttamente durante la ricognizione e, a volte, il giorno precedente la gara le sensazioni possono essere diverse. Mi adatto ormai a ogni situazione, troveremo neve salata e per me sono condizioni buone”.

Niente slalom per Brignone: va a Passo San Pellegrino

Questa volta per Brignone nessuna ‘avventura’ in slalom il giorno dopo. L’esperimento di Lienz, del resto, non ha sortito gli effetti sperati e allora per Fede da domenica inizierà la marcia d’avvicinamento alle tre gare in rapida successione di Altenmarkt: “Stavolta non farò lo slalom di domenica, preferisco andare a Passo San Pellegrino, dove potrò girare due giorni in supergigante prima della tappa di Altenmarkt, dove ci saranno una discesa e due supergiganti. Non perdiamo di vista gli obiettivi, che quest’anno sono gigante e superG“.