Sci alpino, Goggia e Brignone mettono la rivalità da parte mentre scoppia il caso De Aliprandini

Sofia Goggia e Federica Brignone si ritrovano sorelle. Le due campionesse dello sci azzurro sembrano aver messo da parte le rivalità e ora sono pronte a dare l’assalto al circo bianco dopo un inizio di stagione che soprattutto nella velocità fa sperare tutti i tifosi italiani.

Prima Sofia poi Federica

I primi due SuperG della stagione si sono dipinti di azzurro. Ha cominciato Sofia Goggia con la bellissima vittoria a St. Moritz, ha proseguito Federica Brignone autrice di una gara da sogno sulle nevi della Val d’Isere. Per Sofia, nella seconda occasione, arriva un terzo posto e un allungo in testa alla classifica di specialità. Ma soprattutto dopo l’ultimo weekend di gare, la sensazione è che la squadra azzurra può puntare su due punte di diamante nel prime della loro carriera e che in questa stagione sono decise a puntare ad obiettivi importanti.

Se Sofia e Federica sono le punte di diamante non bisogna dimenticare le altre, a cominciare da quella Marta Bassino a cui fino ad ora è mancato il risultato importante ma che ha sempre fatto vedere di poter essere con le migliori, fino ad arrivare a Laura Pirovano bravissima in Val d’Isere con il suo settimo posto.

Brignone-Goggia: la rivalità è nel passato

Sorelle azzurre: Federica Brignone e Sofia Goggia sembrano essersi messe definitivamente alle spalle la rivalità che qualche anno fa divampava nella squadra azzurra. Era il 2017 quando la Brignone lanciò la prima stoccata alla compagna di squadra e di certo Sofia, con il suo carattere estroverso e il suo motto “Only the brave” non si è tirata indietro rispetto ad un confronto verbale che è stato molto duro e che ha toccato l’apice nel 2022 quando la Brignone alla vigilia dei Giochi invernali di Pechino mise in dubbio il grave infortunio della compagna di squadra.

Ma ora tutto questo sembra far parte del passato, dopo l’ultimo SuperG da Sofia Goggia sono arrivati solo complimenti per la Brignone. Complimenti poi ribaditi anche a mezzo social: “Sorelle monelle, sette volte insieme sul podio. Giornata Super….Positiva. SuperG molto tricky come sempre qui in Val d’Isere. Complimenti alla Fedolla che pennella come solo lei sa fare. Contenta del mio atteggiamento anche se la mia sciata è stata un po’ sporca e wild”.

Gigante Val Badia, la polemica di De Aliprandini

Se tra le donne si festeggiano successi e regna la massima armonia, le cose non vanno altrettanto bene in campo maschile. I giganti in Val Badia hanno sorriso, ma solo in parte a Borsotti, che è stato il migliore sulla Gran Risa. Ma durante e dopo la gara sono arrivate le parole al veleno di quello che doveva essere il migliore degli azzurri Luca De Aliprandini: “La Gran Risa è una pista particolarmente impegnativa e se non si è al massimo della confidenza lo è ancora di più. Poi se quelli che portano la tua giacca ti remano contro diventa più pesante”, le sue parole dopo la prima manche.

E dopo una gara chiusa con un deludente 24esimo posto l’azzurro non si è tirato indietro: “Ci sono stati degli attriti nella giornata di ieri. Io la penso a modo mio, gli altri in un’altra maniera. Ne riparleremo ma non faccio un passo indietro – ha detto ai microfoni della Rai – Non mi riferisco a una persona specifica o a un allenatore. In dieci anni di Coppa del Mondo ho cambiato tanti allenatori, è difficile fare un progetto. Alcuni ti vogliono bene, altri sono in posto solo per lavoro, perché devono farlo. I risultati che ho ottenuto sono solo miei e di chi mi è stato vicino”.

