Sci, Sofia Goggia torna a casa: la campionessa azzurra dimessa dopo l'operazione. Le prossime tappe

Sofia Goggia lascia la clinica La Madonnina di Milano: la discesista bergamasca proseguirà il percorso di riabilitazione a casa in accordo con la commissione medica della Fisi.

09-02-2024 18:48

Buone notizie per Sofia Goggia, dopo il grande spavento della caduta in allenamento a Pontedilegno e l’amarezza per l’ennesimo infortunio che ha scombussolato tutti i piani della campionessa bergamasca, pregiudicandone il cammino in Coppa del Mondo, sia a livello di classifica generale che di specialità. Sofia è tornata a casa. Proseguirà nella sua abitazione la riabilitazione dopo l’operazione chirurgica eseguita lunedì scorso.

Goggia torna a casa: il comunicato della Fisi

Questo il comunicato della Fisi che ha aggiornato sulla situazione relativa alle condizioni della campionessa azzurra: “Sofia Goggia è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stata operata lunedì scorso per l’intervento di riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, rimediata nel corso di un allenamento di gigante a Pontedilegno”.

La situazione di Sofia: “Il decorso è regolare”

Come anticipato, Goggia proseguirà adesso il suo percorso di riabilitazione a casa, in costante contatto con lo staff medico della Federazione, in particolare col dottor Andrea Panzeri, il chirurgo che l’ha operata e che l’ha seguita passo dopo passo nelle primissime fasi post intervento: “Il decorso post operatorio – si legge ancora nella nota – procede regolarmente e la finanziera bergamasca, che ha cominciato nei giorni scorsi la fase passiva di fisioterapia, proseguirà a casa la riabilitazione in accordo con la Commissione Medica FISI”.

Goggia, dolore e nostalgia nella story Instagram

Goggia ha vissuto con serenità i giorni di forzato ricovero nella clinica La Madonnina di Milano, anche se non sono mancati i momenti duri. Su Instagram, attraverso una story, Sofia ha pubblicamente ringraziato il dottor Panzeri, ricordato una compagna andata via troppo presto (Elena Fanchini) e confessato di aver bisogno di un po’ di allegria, postando nostalgicamente un momento di spensieratezza con le compagne di Nazionale a Cortina. Adesso è attesa da lunghe settimane di lavoro di riabilitazione, un percorso già intrapreso e portato a termine tante volte nel corso della sua tribolata carriera. La certezza è che tornerà a sorridere, sorretta dall’incoraggiamento di tutti i tifosi.