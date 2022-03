Sci, Sofia Goggia vince la Coppa di discesa ed entra nella storia

16-03-2022 12:08

Sofia Goggia ha potuto brindare e fare festa, ancor prima di sciare. La campionessa olimpica e medaglia d’argento a Pechino 2022 nella discesa ha vinto la classifica generale della stessa specialità in Coppa del Mondo.

A vincere la gara è stata Mikaela Shiffrin, il secondo gradino del podio se lo dividono l’austriaca Christine Scheyer e l’elvetica Joana Haehlen. Decimo posto per Elena Curtoni (+0.59), la migliore delle italiane che ha preceduto Federica Brignone (+0.62). Dodicesima appunto Goggia (+0.68), mentre Marta Bassino è quattordicesima (+0.75). Più arretrata in classifica Nadia Delago (+1.93).

Coppa del Mondo, la Suter si arrende a Goggia

A Courchevel, la campionessa olimpica in carica Corinne Suter non è riuscita ad arrivare tra le prime due. La 27enne svizzera, che era l’unica a poter ancora insidiare Sofia Goggia per il trono della Coppa di discesa, non è stata quindi più un pericolo per la bergamasca che perciò può festeggiare il terzo trofeo di specialità nella sua strepitosa carriera.

Sofia Goggia, terza Coppa di discesa

Sofia Goggia era arrivata alle finali con 75 punti di vantaggio sulla Suter. La 29enne di Bergamo è riuscita a mantenere la distanza e, dopo il brutto infortunio a Cortina, è riuscita a compiere l’ennesima impresa dopo le Olimpiadi.

La Goggia aveva già vinto la Coppa di discesa nel 2017/18 e nel 2020/21, con questo ennesimo trionfo è diventata la quinta atleta a vincere più di due coppe di discesa: davanti a lei Vonn (8), Annemarie Moser-Pröll (7), Renate Götschl (5), Katja Seizinger (4) e Michela Figini (4).

Coppa del Mondo, Goggia e Brignone strepitose

Una Coppa del Mondo che ha regalato tante gioie all’Italia. Anche Federica Brignone infatti è riuscita a vincere la Coppa di specialità con una gara di anticipo, quella del SuperG.

