Scommesse, Abodi fa tremare Gravina e Spalletti: “Via dalla Nazionale chi gioca”. Fagioli e Tonali a rischio?

Abodi a muso duro contro i calciatori coinvolti nelle scommesse illegali: "È un alto tradimento dei sentimenti". La proposta del ministro: "Firmino una carta dei valori".

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Serie A è stata nuovamente scossa dall’ultimo terremoto scommesse innescato dall’inchiesta della Procura di Milano. Sulla vicenda è intervenuto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che sposa la linea dura: “Via dalla Nazionale chi gioca illegalmente”. Il governo è già in contatto con la Figc: se le porte dell’Italia dovessero chiudersi, Spalletti perderebbe Fagioli, ma soprattutto Tonali. Senza dimenticare tutti gli altri nomi coinvolti nel nuovo filone: da Bellanova a Ricci, passando per Zaniolo.

Scommesse, Abodi in pressing su Gravina

Già quando lo scandalo scommesse, che poi portò alla squalifica di Fagioli e Tonali, emerse, Abodi propendeva per il pugno di ferro. E il nuovo filone dell’indagine fa rincarare la dose al ministro per lo Sport. Dopo gli ultimi sviluppi che hanno fatto venire a galla uno scenario raccapricciante tra puntate folli, minacce e chat inquietanti, l’esponente del governo ha parlato al Messaggero, lanciando un messaggio fin troppo chiaro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

“La maglia azzurra – dice – dev’essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Credo che la convocazione in Nazionale sia un premio a tutto tondo”. Tradotto: chi scommette illegalmente e, dunque, in barba alle regole non merita più di indossare la maglia dell’Italia.

Contatto governo-Figc: Spalletti perde Fagioli e Tonali?

Abodi opta per un linea che è diametralmente opposta a quella adottata da Spalletti agli Europei. Il ct, infatti, aveva convocato Fagioli, che ieri ha rotto il silenzio, per la rassegna in Germania mettendosi tutti contro. Il centrocampista, che la scorsa stagione giocava nella Juventus, veniva da un lungo periodo di inattività per la squalifica ricevuta nell’ambito della vicenda scommesse e, nonostante lo scarso minutaggio e una stagione praticamente vissuta da spettatore, ha fatto parte della (fallimentare) spedizione a Euro2024, sollevando un autentico polverone.

Ora, però, le cose potrebbero cambiare. Governo e Figc sono già in contatto: al momento l’esecutivo resta in attesa, anche per capire quali risvolti seguiranno dal punto di vista sportivo. Ma Abodi non ha dubbi: “Considero questa storia un alto tradimento dei sentimenti, perché il Calcio vive di passioni, oltre che di credibilità, perché i ragazzi sanno che non devono scommettere mai sul Calcio”. Si attende la mossa di Gravina e, magari, anche un commento da parte di Spalletti: i vari Tonali, Fagioli, Bellanova, Ricci e Zaniolo contuinueranno a indossare l’azzurro della Nazionale? Certo è che l’indagine milanese ha nuovamente scoperchiato il vaso di Pandora.

Scommesse illegali, la proposta del ministro

Come arginare il fenomeno delle scommesse illegali? Abodi lancia la proposta: “Vorrei che insieme al contratto il calciatore si impegnasse a firmare una carta dei valori con quattro cose chiare: non ci si dopa, non si scommette, non si prendono soldi in nero e non si guardano partite sulle piattaforme illegali”.

Per il ministro “forse il problema non si risolverebbe, ma toglieremo gli alibi a tutti in modo più chiaro”. Poi ribadisce l’impegno del governo nel combattere le piattaforme illegali: “Questi ragazzi, nella loro agiatezza economica, dimostrano la loro debolezza caratteriale e non capiscono che l’esempio che danno è pessimo per i loro coetanei”.