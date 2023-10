Scommesse, il caso Zalewski si sposta su Twitch: il presunto informatore di Corona smentisce tutto

Il caso Zalewski diventa un affare per i social: nel corso del Cerbero Podcast, il presunto informatore di Fabrizio Corona smentisce le notizia sul giallorosso: “Ho inventato tutto per guadagnare 20mila euro”

16-10-2023 20:13

Il caso scommesse sembra diventare più grande ogni giorno che passa. In attesa delle rivelazioni che Fabrizio Corona dovrebbe fare nella puntata della trasmissione “Avanti Popolo” in onda dopo la gara dell’Italia contro l’Inghilterra, c’è chi va a caccia di verità o almeno di piccoli brandelli.

Zalewski, la smentita dell’informatore

A fare notizia ora sui social è l’intervento del presunto informatore di Fabrizio Corona a Cerbero Podcast nel corso del quale smentisce il coinvolgimento di Nicola Zalewski, rivelando di essere “la gola profonda” che avrebbe passato la notizia sul giocatore giallorosso pur senza avendo tra le mani nessuna informazione.

Non conosco assolutamente questo ragazzo. Ho mentito assolutamente, volevo dare questa informazione fasulla in quanto non ho nessuna prova in mano né scritta né parlata. Ho parlato completamente a vanvera di questa situazione. Corona mi ha detto che sarebbe venuto a Roma, ci saremmo dovuti incontrare per una cena di persona e parliamo di questo compenso che era stato valutato 20mila euro per un’informazione che non aveva né arte né parte.

Cerbero Podcast: il programma di Mr. Marra

Il nome “Cerbero Podcast” non potrà dire molto a tanti ma si tratta di uno dei podcast più seguiti in Italia. Il canale Twitch è stato fondato da Davide Marra, Simone Santoro, Mr Flame e Davide Rubino (con un canale anche su YouTube) e nel corso delle dirette che vanno in ondata dal lunedì al venerdì per circa 6 ore si parla degli argomenti più disparati.

Il più noto è proprio Davide Marra, conosciuto anche come Mr. Marra, che nello scorso maggio ha anche condotto insieme a Fedez una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio”, dopo l’addio polemica di Luis Sal.

Il caos calcio scommesse scoppia anche sui social

Sin dall’inizio dell’ultimo uragano che ha coinvolto il calcio italiano la figura centrale della vicenda, anche più dei calciatori coinvolti, è stata quella di Fabrizio Corona. Una figura che ha sempre finito per essere molto divisiva e anche in questo caso ha avuto lo stesso effetto sui tifosi italiani. Nel corso degli ultimi giorni in tanti si sono schierati dalla parte del paparazzo sottolineando la sua bravura nello scovare queste notizie, ma c’è anche chi ha messo in dubbio i suoi modi di fare giornalismo.

L’intervento del presunto informatore di Corona nel corso di Cerbero Podcast ha finito con il polarizzare ancora di più le posizioni e ovviamente è tutta da verificare anche la veridicità delle parole della presunta gola profonda.

Fabrizio Corona: domani tutta la verità?