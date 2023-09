Lazza e Fedez con i figli a tifare durante Milan-Verona: per la prima volta a San Siro con nonno Franco e senza Chiara Ferragni

I popolari artisti sono stati invitati dal Milan al Giuseppe Meazza in occasione del match contro il Verona: una strategia di comunicazione nuova, che coinvolge sempre più social e brand di lusso

Se Lazza non ha mai celato la sua fede calcistica, divenendo anche interprete e filosofo contemporaneo di un modello casciavit, Fedez non aveva mai incentrato nel suo racconto, nella narrazione anche offerta attraverso i social e le produzioni che lo hanno riguardato un qualche sincero, motivato interesse nei confronti del calcio.

Anzi, ha sempre mostrato una predilezione nei confronti del basket, che ha sempre seguito da appassionato, e la boxe che ha praticato e pratica con estrema costanza anche, dopo l’intervento subito nel 2022. Stavolta, invece, ha accompagnato i suoi due bambini – Leone e Vittoria – insieme al padre Franco, a San Siro ospiti del Milan che ha esteso l’invito ad altri personaggi pubblici come – appunto – il trapper milanese.

Fedez con i figli a San Siro per Milan-Verona

Per Milan-Verona, dunque, tribuna decisamente vip: Fedez e i suoi figli hanno tifato a bordo campo per i rossoneri, tant’è che il più grande dei bimbi dei Ferragnez indossava una maglia rossonera, con pantaloncini abbinati, mentre a Vittoria è toccato il terzo kit, più sul rosa.

Fedez con i figli Leone e Vittoria, entrambi con il kit del Milan

Come dicevamo, ad accompagnarli il nonno Franco mentre la mamma Chiara Ferragni (impegnata con la Fashion week) era assente. A far loro compagnia lo scrittore Fabio Volo e anche Sangiovanni e Gianmaria.

Cena con i vip per la Fashion Week

Fedez era stato tra gli invitati dei party deluxe – in piena settimana della moda – che aveva sancito anche quest’anno la collaborazione per le divise rossonere e il brand Off White: una cena a San Siro con le maggiori protagoniste di questa Fashion week.

I bimbi con papà e nonno alla prima a San Siro

Evidente come sia cambiata, addirittura modificata, la strategia di comunicazione della società di Gerry Cardinale sempre più orientata verso partnership e collaborazioni con i brande del lusso e della moda e con i principali attori dei social gli influencer e gli idoli del pubblico più giovane e attento al fashion.

Strategia nuova: spazio a influencer

Lazza ospite del Milan

Oltre a Fedez e a Lazza, artisti noti e nomi emergenti sulle piattaforme digitali stanno conquistando spazi in rossonero: Shuzo e Yamato, Nic Kaufmann, Nils Kuesel, Lucas White-Smith, Lucas Castellani e Yusuf Panseri, tra gli altri.

Lazza – da sempre tifoso del Milan – con la sua Cenere è diventato uno dei protagonisti già quando – dopo il Festival di Sanremo – fece cantare l’intero Giuseppe Meazza sulle note del suo successo creando un precedente decisamente importante, durante una partita di calcio e non un concerto.

