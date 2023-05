Napoli-Milan non finisce mai: al concerto di Lazza botta e risposta tra il pubblico e il cantante di fede rossonera

Durante la tappa partenopea del suo tour il cantante è stato stuzzicato dai tifosi azzurri: immediata la sua risposta con riferimento alla vittoria in Champions League

La rivalità tra Napoli e Milan non risparmia neanche Lazza, artista esploso all’ultimo Festival di Sanremo e grande tifoso rossonero, protagonista ieri di un divertente botta e risposta col pubblico napoletano durante il suo concerto nella città partenopea: i tifosi azzurri lo hanno stuzzicato sulla vittoria dello scudetto, il rapper ha risposto citando il successo della squadra di Pioli in Champions League.

La rivalità tra Napoli e Milan al concerto di Lazza

Al Napoli manca un punto per strappare lo scudetto al Milan, campione un anno fa, mentre i rossoneri potranno comunque vantarsi di aver eliminato gli azzurri ai quarti di finale di Champions League. Sono questi i binari su cui viaggia ormai da settimane la rivalità tra i tifosi azzurri e quelli rossoneri, soprattutto sui social network. Al gioco non s’è sottratto neanche Lazza, l’artista esploso all’ultimo Festival di Sanremo e grande tifoso del Milan, protagonista di un divertente botta e risposta con i supporter del Napoli nel concerto tenuto ieri sera nella città partenopea.

Lo sfottò dei tifosi del Napoli al milanista Lazza

Nella pausa tra una canzone e l’altra dello show di Lazza, i tifosi del Napoli presenti in sala hanno infatti intonato uno dei cori che da anni ormai accompagna gli azzurri al San Paolo, oggi Diego Armando Maradona: “Napoli torna campione”. Un chiaro sfottò all’artista sul palco, noto tifoso del Milan e dunque prossimo a cedere il titolo di supporter della squadra campione d’Italia proprio ai tifosi partenopei. Lazza, però, non ha subito passivamente la presa in giro, anzi ha risposto per le rime dando vita a un momento di grande ilarità.

Lazza risponde ai tifosi del Napoli citando la Champions

Stuzzicato dai tifosi del Napoli presenti al suo concerto, Lazza ha replicato così: “Non fate battute sul calcio. Però sono contento che oggi che è mercoledì potete essere qua, perché siete usciti dalla Champions. È un giorno di festa”. Chiaro il riferimento alla vittoria del Milan sul Napoli nei quarti di finale di Champions League. “Ve la siete cercata voi”, ha poi aggiunto Lazza, continuando a scherzare con i suoi fan napoletani.