Napoli, lo sfottò alla Juventus diventa virale: sui social si scatena il putiferio

Sul carcere di Poggioreale a Napoli è comparsa la scritta “Allianz Stadium”: uno sfottò figlio di una vecchia rivalità e legato al caso plusvalenze che scatena la polemica sui social

04-05-2023 13:42

Il Napoli si appresta a festeggiare il terzo scudetto della sua storia e per molti tifosi partenopea l’attesa della festa diventa anche un momento per prendersi delle piccole vendette nei confronti delle squadre rivali, su tutte ovviamente c’è la Juventus, da sempre nemica storica per i supporter azzurri.

Napoli, il carcere di Poggioreale diventa Allianz Stadium

L’ultima trovata dei tifosi del Napoli per prendere di mira la Vecchia Signora arriva dal centro della città campana, a pochi passi dal carcere di Poggioreale compare infatti un cartello “Allianz Stadium” ed una freccia che punta proprio in direzione del penitenziario. Un’allusione, neanche troppo velata, all’affare plusvalenze che vede la Juventus indagata sia dal punto di vista sportivo che sotto l’occhio di ingrandimento della magistratura ordinaria.

Striscione esposto all’esterno del carcere di Poggioreale. Geniali. Quando l’umorismo ce l’hai nel DNA c’è poco da fare. pic.twitter.com/AfzHUgygQU — Jürgen (@Jurgen__K) May 4, 2023

Napoli, le parole di De Laurentiis e lo scudetto dell’onestà

Risalgono ad un paio di giorni fa le parole del presidente Aurelio De Laurentiis che parlando dell’ormai imminente successo della sua squadra ha fatto riferimento allo “scudetto dell’onestà”. Secondo il numero uno del club campano, il tricolore sarebbe potuto arrivare prima se non ci fossero stati dei comportamenti da lui definiti irregolari nel corso degli ultimi anni. Parole che hanno rinfocolato a polemica con addetti ai lavori e tifosi della Juventus che lo hanno pesantemente criticato.

Lo sfottò dei tifosi del Napoli diventa virale: caos sui social

Le immagini della scritta Allianz Stadium con il carcere di Poggioreale a fare da sfondo fanno immediatamente il giro del web e scatenano immancabilmente la reazione dei social. “Stanno bene con il loro presidente – dice Matteo – non ce la fanno a godersi la vittoria di un campionato strameritato senza pensare a noi. Lasciamoli nella loro ignoranza”. Anche Francesco attacca: “I napoletani sono in gran parte gli essere più maleducati del pianeta”. E ancora: “In linea di massima posso essere d’accordo con la similitudine: l’Allianz è troppo piccolo per contenere tutti i tifosi della Juventus, tanto quanto è piccolo Poggioreale per contenere tutti quei camorristi”.