Udinese-Napoli, la data non cambia ma sui social comincia il gioco delle accuse

La Prefettura di Napoli ha confermato che la gara tra l’Udinese e la squadra di Spalletti si giocherà come da programma giovedì alle 20.45 ma sui social non mancano gli scambi di accuse

02-05-2023 13:08

Niente spostamenti stavolta. Dopo la decisione di posticipare la gara tra Napoli e Salernitana, per motivi di ordine pubblico e per premettere alla squadra partenopeo di avere la chance di festeggiare lo scudetto davanti ai suoi tifosi, il match tra Udinese e Napoli stavolta non prevede spostamenti di sorta e si giocherà regolarmente giovedì alle 20.45.

Napoli, tra Salernitana e Udinese: quante polemiche

Aveva fatto molto discutere la settimana scorsa la decisione di rinviare a domenica alle 15 il match tra Napoli e Salernitana. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi della formazione granata che si sono sentiti svantaggiati. Polemiche anche tra i tifosi neutrali che avevano sottolineato come la decisione di rinviare la gara fosse una concessione al club partenopeo senza alcun motivo alla base. E anche negli ultimi giorni che precedono il match del Friuli le polemiche non mancano.

Udinese-Napoli: sui social il gioco delle accuse

Sui social i tifosi vanno all’attacco: da una parte quelli del Napoli che si sentono presi di mira dopo le polemiche degli ultimi giorni, dall’altro quelli delle altre squadre che ritengono che ai partenopei siano state fatte concessioni che agli altri non sono arrivate: “Non serve specificare che il progetto o il procuratore di turno sia di Napoli, in tutte le procure e le prefettura sono napoletani”. Mentre Dado commenta: “Ma come non hanno chiesto di giocare a Napoli direttamente?”. Mentre Paolo domanda: “Il prefetto di Napoli decide quello che devono fare a Udine?”.

Udinese-Napoli, maxischermi al Maradona: è caccia al biglietto

La decisione di trasmettere la gara tra Udinese e Napoli al Maradona ha già messo in allarme i tifosi partenopei che hanno dato il via alla caccia al biglietto. Sui social in tanti stanno cercando di capire dove sia possibile acquistare un tagliando per la serata di giovedì. L’iniziativa viene applaudita dai tifosi: “Penso sempre che questa sia la soluzione migliore. Dentro lo stadio e non nelle piazze”. Mentre Giuseppe sembra preoccupato da questioni personali: “I 5 euro li pago col cuore, sono un abbonato. Ma vorrei avere la possibilità di prendere due biglietti. Altrimenti io festeggio allo stadio e mia moglie a casa con l’amante”.