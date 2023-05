Lapo Elkann, la dura risposta a De Laurentiis fa impazzire i tifosi della Juventus 

L’imprenditore e tifoso bianconero ha replicato su Twitter alle parole del presidente del Napoli, interpretate dai supporter juventini come un attacco alla storia del club

03-05-2023 17:40

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da sempre attivo sui social network, negli ultimi giorni Lapo Elkann è più vivace che mai su Twitter, dove con i suoi commenti alle vicende calcistiche della serie A è riuscito ripetutamente a ottenere il plauso dei tifosi della Juventus. Tanti i commenti oggi in reazione a un tweet che il fratello di John Elkann ha dedicato ad Aurelio De Laurentiis, che ieri aveva scatenato la reazione dei supporter bianconeri commentando l’ormai prossimo scudetto del Napoli.

Juventus, Lapo Elkann irritato per le parole di De Laurentiis

Pochi giorni fa Lapo Elkann aveva rivolto i suoi complimenti al Napoli per la conquista ormai prossima del terzo scudetto. Un tweet, quello del tifoso vip della Juventus, che aveva scatenato le reazioni furiose di parte dei supporter bianconeri, che l’avevano accusato di tradimento. Oggi, però, Lapo s’è rifatto con gli interessi, replicando su Twitter con una battuta al veleno alle parole pronunciate ieri da Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli aveva affermato che il suo club avrebbe sicuramente vinto qualche scudetto in più se la serie A non fosse stata caratterizzata da “irregolarità” negli anni precedenti: nessun accenno esplicito alla Juventus, ma i tifosi bianconeri, evidentemente ancora scottati dalla condanna definitiva da parte della giustizia sportiva dei vertici del club per il caso plusvalenze – i ricorsi di Agnelli, Paratici, Cherubini e Arrivabene respinti dal Collegio di Garanzia del Coni – hanno immediatamente letto le parole di ADL come rivolte alla Juve.

Juventus, la risposta di Lapo Elkann a De Laurentiis

A scatenare la risposta di Lapo Elkann è il tweet di un tifoso della Juventus, Emmuzza2, che su Twitter chiede al fratello di John Elkann un commento. “Lapo buonasera ma dopo tutti questi attacchi di De Laurentiis che dice che abbiamo rubato gli scudetti la società non dice niente. Pistocchi sta per pubblicare un libro sugli scudetti rubati”, scrive il tifoso. “Lasciali parlare – la replica di Lapo – contano i fatti 38 scudetti noi loro 3”.

Lapo eroe dei tifosi della Juventus

Le parole di Lapo Elkann, che dunque cavalca uno dei temi più cari al mondo juventino in una stagione di tripudio per il Napoli tanto quanto drammatica per il mondo bianconero, scatenano ovviamente una valanga di commenti. “Vero Lapo. E la Pro Vercelli ne ha 7 di scudetti”, commenta Vittorio agganciandosi allo stesso tema. “ho 50 anni.. se il Napoli vincesse lo scudetto ogni anno ci raggiungerebbe probabilmente quando sarò già morto…”, aggiunge Elkandedio. “Lapo saresti il leader ideale di questa società”, scrive Vicky.

Ma tra i commenti appaiono anche quelli dei tifosi del Napoli, sorpresi dal tweet di Lapo che in passato aveva avuto parole dolci per il club azzurro. “Lapo, da lei non mi aspettavo una simile risposta – scrive Giusi -. Sono solo 3 e quindi? Chi vince poco merita forse meno di chi vince spesso? Comunque sono 36 perché 2 vi sono stati revocati. Dubito che Lance Armstrong, giusto per fare un esempio, affermi di aver vinto 7 Tour consecutivi”. “Complimentoni davvero Lapo!! Aurelio vi sta facendo proprio rosicare di brutto”, commenta Antonio. “Questa è nettamente sotto il tuo livello, sinceramente… poi 38 scudetti? Mi sa che ti abbandono, ti avevo sempre considerato una persona corretta”, la chiosa di Freddo.