Scommesse, Tonali rischia una seconda squalifica per il caso Florenzi e potrebbe saltare anche l’interesse della Juve

Sandro Tonali si trova ancora una volta al centro della bufera legata alle scommesse: le ultime intercettazioni aprono nuovi scenari che potrebbe influenzare anche le prospettive di mercato

Lo scandalo scommesse rischia di travolgere per la seconda volta il calcio italiano. E ancora una volta i nomi di Sandro Tonali e Niccolò Fagioli sono al centro di questa vicenda anche se i due giocatori hanno già pagato il loro debito con la giustizia sportiva. Ma ora emergono nuovi scenari che rischiano di mettere tutto in discussione anche il futuro di mercato dell’ex centrocampista del Milan.

Le rivelazioni su Tonali

Da quando è scoppiata la seconda “bolla” sul calcio scommesse e sulle giocate dei calciatori sono venute a galla anche le intercettazioni che gli inquirenti hanno agli atti, oltre che le testimonianze fornite dai diretti interessati in sede di interrogatorio. Il Corriere di Torino, in un articolo pubblicato oggi, rivela alcune delle dichiarazioni rese proprio da Sandro Tonali. Nel verbale reso davanti al pubblico ministero di Torino, Manuela Pedrotta, l’ex centrocampista del Milan rivela: “ Per saldare il mio debito potevo versare dei contanti a un tale Tommy che incontravo in un bar che si trova a Milano in zona San Siro. Sono andato lì 5-6 volte e versavo circa 20-25 mila euro”. E tra i metodi adottati per i pagamenti c’era anche l’uso di schede intestate a alte persone.

Il rischio seconda squalifica

A lanciare l’ipotesi di una seconda squalifica per Sandro Tonali è invece il Messaggero che in un articolo pubblicato oggi rivela come il giocatore ora al Newcastle potrebbe finire di nuovo nel mirino della giustizia sportiva per aver omesso di denunciare il compagno di squadra, Florenzi. “Dall’analisi forense del cellulare emergono che di Tonali in cui il giocatore era anche a conoscenza delle scommesse sul Siviglia e su diverse partite di calcio dell’ex compagno Florenzi, detto “Spizzi” o “Italia” o “Bello de nonna” e non lo ha detto”, si legge sul quotidiano. Un’omessa denuncia che sarebbe contraria all’articolo 30 del regolamento e che potrebbe, ma solo in linea puramente teorica, portare a un secondo deferimento e a un seconda squalifica.

Come cambia il mercato

Nel corso degli ultimi mesi Sandro Tonali è stato al centro di tante voci di mercato, anche oggi Tuttosport lo ha segnalato come uno dei possibili obiettivi della Juventus per la sessione estiva. In Premier, dopo una fase di adattamento, il giocatore ha dimostrato tutto il suo lavoro con il club bianconero che si è messo sulle sue tracce considerandolo un giocatore da cui ripartire. Cartellino costoso quello del giocatore della nazionale italiana ma nelle ultime ore è emersa anche la possibilità di inserire Vlahovic come contropartita. Ma il nuovo scandalo scommesse potrebbe anche raffreddare le ambizioni bianconere.