Sconcerti si inchina a Wanda Nara, tifosi scatenati

Non basterà il definitivo passaggio di Mauro Icardi al Psg, sancito con tanto di firma, cifre (50 milioni + 8 di bonus all’Inter, con clausola di 15 milioni in caso di rivendita in Italia del bomber con durata di 12 mesi), tweet e foto d’ordinanza a far andare nel dimenticatoio l’infinita telenovela dell’attaccante argentino che da idolo dei tifosi dell’Inter è diventato un nemico assieme alla moglie-manager Wanda Nara. Troppi gol e troppo amore non si possono dimenticare in poco tempo. Così come la figura di Wanda Nara continuerà ad essere oggetto di attenzioni mediatiche nonostante Icardi non sia più un giocatore con attinenza alla serie A.

Sconcerti elogia le qualità di agente di Wanda Nara

Della moglie di Icardi si occupa oggi Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Ed è un sincero elogio delle capacità di Wanda Nara.

Sconcerti scrive che forse abbiamo tutti sottovalutato il procuratore di calcio Wanda Nara. O forse è il calcio a sottovalutare in genere le donne, come spesso fanno le attività privilegiate che tendono a disprezzare vagamente tutto e a tenere gli altri fuori la porta.

Per Sconcerti Wanda Nara ha compiuto un’impresa con l’ingaggio di Icardi

Quale sarebbe il vero capolavoro di Wanda Nara? Essere riuscita a ottenere per Icardi dieci milioni netti a stagione per quattro anni, quasi il doppio di quanto prendeva all’Inter (5,7). Firmato addirittura a settembre quando era ancora un giocatore dell’Inter.

Per Sconcerti Icardi è un bomber vecchio

Cifre meritate? Sconcerti giudica l’Icardi giocatore definendolo un giocatore involontariamente complesso. Il suo gioco è vecchio. Il centravanti moderno oggi è Kane, è Dzeko, è Firmino, lo stesso Lukaku nelle sue improvvisazioni. Icardi non è un uomo nuovo, è un uomo diverso. Ma una showgirl che a poco più di trent’anni ha cinque figli, che guida, accudisce e seduce con la stessa energia il proprio uomo, merita un rispetto spettacolare e sincero.

I tifosi non approvano Wanda Nara

Parole che però non cambiano l’idea di Wanda Nara dei tifosi che si sfogano sui social: “Sono contento che non ci sia più Wanda Nara in mezzo alle scatole. Mi spiace aver perso un campione come Icardi e chi non lo riconosce come tale non è oggettivo”.

C’è chi esulta: “Quanto abbiamo aspettato questo giorno benedetto, una coppia viscida e una macchia per tutta la nostra storia. Avete raccolto cio che avete seminato, che la vergogna vi accompagni in eterno” e infine, pensando anche alla chiusura di Tiki-Taka: Dove va Wanda Nara il caos è incredibile. Pure le trasmissioni televisive fa chiudere“. Infine c’è chi dà ragione a Sconcerti: “Quindi Wanda Nara porta Icardi dall’Inter al Psg una delle migliori squadre al mondo a 10 milioni l’anno… E non saprebbe fare il suo lavoro? Mah”.

SPORTEVAI | 01-06-2020 08:48