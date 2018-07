Scontro social tra il presidente del Torino Urbano Cairo e un tifoso. Domenica sera il patron granata ha postato su Instagram una foto da un evento tenutosi in una location esclusiva sul lago di Como.

Tra i tanti commenti, un tifoso lo ha criticato così: "Sei entrato dal retro o hai scroccato il pass? Metti salatini in tasca che li porti domani a Bormio per far pranzare i ragazzi". Piccata la risposta del numero uno granata: "Sei un co…e".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 11:55