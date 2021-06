Scozia, la stella è Scott McTominay

La Scozia torna a disputare la fase finale di un Europeo dopo 24 anni e ritrova l’Inghilterra. Anche nell’edizione 1996, infatti, la cui fase finale si svolse proprio in Inghilterra, le due “cugine” si trovarono di fronte nel girone eliminatorio, con netta vittoria per 3-0 dei Tre Leoni trascinati da un super Paul Gascoigne, autore di un gol leggendario.

Ora i rapporti di forza non sono cambiati e la Nazionale di Steve Clarke dovrà lottare per il terzo posto insieme alla Repubblica Ceca in un girone completato dalla Croazia.

La Scozia si presenta all’Europeo con un gruppo con poca esperienza internazionale, in particolare in attacco.

Il giocatore più rappresentativo è Scott McTominay, inglese naturalizzato scozzese, talento classe ’96 del Manchester United.

Centrocampista universale, capace di giocare davanti alla difesa come in posizione più avanzata, McTomimay è stato lanciato nei Red Devils da José Mourinho per poi affermarsi sotto la gestione Solskjaer.

Nel 2018, dopo la mancata convocazione dell’Inghilterra, ha optato per la Scozia grazie alle origini dei nonni ed è titolare inamovibile dal 2018. All’Europeo cercherà il primo gol con la propria Nazionale.

OMNISPORT | 02-06-2021 11:21