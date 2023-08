Lo Scudetto 2006 resta all'Inter: ricorso Juve respinto definitivamente dal Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso della Juventus e chiude definitivamente la diatriba sullo Scudetto 2006, che resta all'Inter, come deciso all'epoca di Calciopoli dall'allora commissario Guido Rossi

21-08-2023 16:06

Giornalista pubblicista, redattore e autore, collabora da quasi 15 anni con il giornale dalla sua città, è content creator per diversi siti di divulgazione. Per Virgilio Sport segue i protagonisti del pallone ed è capace di trasformare in video tutto ciò che tocca

Si chiude l’annosa questione relativa allo Scudetto 2006. Il Consiglio di Stato ha, infatti, respinto definitivamente il ricorso della Juventus e confermato l’assegnazione all’Inter per via delle note vicende legate a Calciopoli.

Scudetto 2006, 17 anni per decidere

Ci sono voluti ben 17 anni ma, come riporta l’ANSA, la diatriba sullo Scudetto della stagione di Serie A 2005-2006 ha trovato oggi la sua conclusione. A mettere la parola fine alla vicenda è il Consiglio di Stato, che ha bocciato il ricorso contro FIGC, Inter e CONI – costituitisi tutte e tre in giudizio – avanzato dalla Juventus.

Lo Scudetto 2006 resta all’Inter

L’ultimo livello della giustizia ordinaria conferma, dunque oggi, la decisione presa all’epoca dei fatti dal commissario straordinario della Federcalcio, Guido Rossi, che aveva assegnato all’Inter il titolo di campione d’Italia rimasto vacante dopo la cancellazione del successo sul campo della Juventus.

Il terremoto Calciopoli

Una decisione presa in seguito alle vicende di Calciopoli, che portò alla condanna e alla penalizzazione per Juventus, Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina e Arezzo. Un vero e proprio terremoto, che costò il titolo alla Vecchia Signora e la costrinse a ripartire dalla Serie B. Da quelli sviluppi, lo Scudetto rimasto inizialmente vacante, venne poi assegnato a tavolino all’Inter, che vinse così il suo quattordicesimo campionato.

La fine di un’epoca

La decisione odierna del Consiglio di Stato manda definitivamente in archivio la questione. Prima di oggi, le ultime tappe avevano visto, nel 2011, il Consiglio federale respingere l’istanza di revoca in autotutela, presentata dalla Juve, in merito alla decisione di Guido Rossi, e il TNAS dichiararsi incompetente a intervenire. Nel 2019, invece, era toccato al Collegio di Garanzia dichiarare inammissibile il ricorso dei bianconeri, esattamente come fece il TAR del Lazio nel 2022 e, oggi, dal Consiglio di Stato.