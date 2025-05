Scudetto, Inter Inzaghi non ci crede più: la formazione per il Como scatena il web

Il tecnico nerazzurro risparmia i migliori in vista della finale di Champions League del 31 maggio contro il Psg, al Sinigaglia solo tre titolari

Dal celebre 5 maggio in giù la storia del calcio ha visto spesso il sorpasso scudetto all’ultima giornata e la cosa potrebbe ripetersi anche stasera nel duello contemporaneo e a distanza tra Napoli e Inter, divise da un sol punto e tanti dubbi. Sulla carta gli azzurri hanno l’osso in bocca e difficilmente si lasceranno scappare l’occasione ma mai dire mai, anche il Genoa – come il Cagliari stasera – non aveva niente da giocarsi con la salvezza già in tasca ma due giornate fa fermarono gli azzurri sul 2-2 eppure sembrerebbe che proprio Inzaghi sia il più scettico su uno scivolone della squadra di Conte stasera.

Come si decide lo scudetto

La classifica parla chiaro. Se il Napoli dovesse vincere stasera conquisterebbe anche lo scudetto ma le cose potrebbero cambiare in caso di pareggio o sconfitta. Se il Napoli pareggia e contemporaneamente l’Inter pareggia o perde non cambia niente e il tricolore andrebbe alla squadra di Conte, mentre se dovesse vincere la formazione nerazzurra ci sarebbe il sorpasso. Se il Napoli perde e l’Inter perde scudetto al Napoli, se il Napoli perde e l’Inter vince scudetto all’Inter, se il Napoli perde e l’Inter pareggia si andrà allo spareggio lunedì.

Inzaghi schiera le riserve a Como

All’ipotesi sorpasso o spareggio però sembra pensare poco Inzaghi, che (dopo i veleni della scorsa giornata) pare concentrato solo sulla finale di Champions League del 31 maggio a Monaco contro il Psg. Il sospetto deriva dalla formazione che il tecnico nerazzurro intende schierare stasera. Tutti a riposo i migliori, in campo al massimo tre titolari, ovvero Dimarco, Calhanoglou e forse Sommer con l’attacco affidato all’inedita quanto poco rassicurante coppia composta da Taremi e Correa. Contro il Como-rivelazione di Fabregas dovrebbero dunque giocare dal 1′ uno tra Martinez e Sommer in porta, Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto in difesa, Darmian e Di Marco esterni, Calhanoglu play attorniato da Asllani e Zalewski con Correa e Taremi in attacco. Una decisione che ha lasciato delusi parecchi tifosi.

La rabbia dei tifosi sui social

Fioccano i commenti sui social: “Oggi era fondamentale mettere in campo i probabili titolari di sabato 31 maggio. C’è bisogno di giocare, di avere il ritmo partita nella testa e nelle gambe. Così si rischia di arrivare molli alla finale” e poi: “Purtroppo oggi è un brutto giorno, di un Campionato assurdo sin dalla prima giornata. Con punti regalati e vittorie importanti buttate. Quest’anno abbiamo perso lo Scudetto già 3 volte. A Parma, Bologna e contro la Lazio. Stasera sarà solo l’epitaffio di tutto” e anche: “Mi sa che si è arreso: 3 scudetti persi in 4 anni con la rosa più forte di A, questa volta contro il Napoli di Mazzocchi, Billing e Juan Jesus”.

C’è chi scrive: “L’unica possibilità di fare le cose per bene era mettersi in modalità “dare tutto nelle ultime tre partite” e togliere ogni rimpianto alla stagione, soprattutto in ottica approccio finale Champions. Adesso comunque la metti fai una errore. Complimenti a Scemone per la gestione!” e poi: “Correa e Taremi, insieme poi, non li augurerei nemmeno al mio peggior nemico” e anche: “Non ci crede più”, oppure: “1 dovevi metterla contro la Lazio; 2 se proprio non volevi giocà a Como metti la primavera perchè con Correa-Taremi non fai neanche mezzo tiro”

Il web è scatenato: “Mamma mia. Solo leggere le due punte mi viene l’orticaria!” e poi: “Meriti di perdere anche la Champions mister Inzaghi !! Poco rispetto x i tifosi e tutto il calcio italiano vergognosi !!” e ancora: “Inzaghi prega che il Napoli vinca perché se pareggiasse e noi lo buttassimo via a Como perché metti la squadra B saresti da licenziare in tronco” e infine: “Insomma si va giusto per fare presenza “.