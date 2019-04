Scudetto Juve, festa e sfottò social: Ecco come vi abbiamo rid8

La festa esplode al fischio finale, dopo la sofferta vittoria sulla Fiorentina. Sono otto scudetti di fila per la Juventus, otto tricolori consecutivi. Lo #scudotto, appunto, hashtag che impazza su Twitter e attorno a cui si coagula l’esultanza bianconera. Tra sfottò, stilettate e repliche stizzite, ecco i post più significativi su Twitter.

Stile Juve – “Non è mai scontato vincere il tricolore. Che inizino i festeggiamenti!!!! Grande Juventus!!! #juvecampioneditalia #scudotto #W8nderful”, scrive un tifoso bianconero raggiante per la vittoria centrata con largo anticipo, cinque giornate prima della conclusione del campionato. Un altro si affida all’epica: “#SIMILIADEGLIEROI #SCUDOTTO #JUVENTUS @juventusfc GRAZIE DI FARCI GODERE OGNI ANNO!”. Un altro ancora ne approfitta per fare una rima e prendere in giro i tifosi delle squadre avversarie: “Guardate come vi abbiamo rid8!”. Mentre un altro non dimentica l’altro trionfo del giorno di casa Juventus: “Prima squadra ad aver vinto lo #scudetto 8 volte consecutivamente nei 5 maggiori campionati europei. Prima società ad aver vinto 2 scudetti lo stesso giorno nel maschile e nel femminile”.

I rosiconi – Non mancano i messaggi polemici dei sostenitori avversari. A far arrabbiare un utente su Twitter è, in particolare, il numero 37 mostrato sul tabellone dello Stadium: due titoli, infatti, sono stati cancellati da Calciopoli. “Stile RuBe … vi meritereste una denuncia per millantato ma siete così meschini che non valete la pena. 8 scudetti consecutivi 0 titoli europei … la differenza sono gli arbitri in Italia. #SerieA #scudetto”. Un tifoso interista invece ironizza proprio sul termine scudotto: “Il fatto che lo chiamiate #scudotto fa proprio pensare al valore che gli affibiate…e non che sia l’ottavo”.

