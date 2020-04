Sebastien Frey mette in fila i portieri di oggi

Sébastien Frey, ex-portiere di Inter, Parma, Fiorentina e Genoa (tra le altre), è intervenuto su Instagram nella tradizionale Live del lunedì con Pierluigi Pardo.

"In questi ultimi due, tre anni la mia top 3 dei portieri in Europa è la seguente: Oblak davanti a tutti, e in certe cose mi rivedo anche un po’ in lui, secondo Ter Stegen, anche se la scuola tedesca con le uscite basse in stile pallamano non mi piace molto, e terzo Alisson. Handanovic è il top in Italia mentre Donnarumma si vede che sta tornando sereno di testa e infatti sta facendo la differenza" ha detto il francese.

"La mia parata più bella? Il rigore parato contro l’Everton in Europa League con la Fiorentina" ha aggiunto Frey.

SPORTAL.IT | 28-04-2020 11:31