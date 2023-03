Sei Nazioni 2023: infortunio alla spalla per Ceccarelli

Il colpo durante Scozia-Italia. Riabilitazione al Brive

21-03-2023 10:35

Brutte notizie per il pilone della nazionale azzurra Pietro Ceccarelli. Come comunicato dalla Federazione Italiana Rugby, il giocatore come riscontrato nelle visite di controllo ha riportato un infortunio alla spalla sinistral nel corso della partita con la Scozia. Nello specifico gli esami clinici hanno evidenziato una sublussazione acromion-claveare.

Ceccarelli sabato scorso, 18 marzo, durante l’ultimo incontro del Sei Nazioni 2023 era stato costretto ad uscire al 78’ a causa di un colpo. Ora lo attende la riabilitazione presso il proprio club di appartenenza, il Brive. Ceccarelli è già rientrato in Francia.