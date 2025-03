Sei Nazioni, Italia bella e pasticciona con l'Irlanda: Ioane e Varney illudono, Lamaro e Vintcent tradiscono

Gli Azzurri sfiorano l'impresa nell'ultima del Sei Nazioni, nonostante più di mezz'ora giocata in 14 contro 15: Capuozzo e Menoncello i migliori, buone notizie per il futuro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Troppo bella per essere vera. Ma anche troppo pasticciona. L’Italia se la gioca fino alla fine con l’Irlanda, sfiorando una vittoria dal sapore epico ma portando a casa un punticino: 17-22 all’Olimpico, gremito – e non è una novità da tantissimi tifosi della Nazionale in trasferta, probabilmente in sovrannumero rispetto a quelli col tricolore italiano. Prestazione, comunque, che chiude alla grande il Sei Nazioni dell’Italia, riabilitando – almeno parzialmente – i “cappotti” subiti per mano di Francia e Inghilterra. Peccato soprattutto per quei cartellini: tre in un partita contro una squadra forte come l’Irlanda – uno, per di più, rosso – sono davvero troppi.

Sei Nazioni, le novità di Quesada per l’Irlanda

Quesada ha stravolto il XV dell’Italia per l’ultima partita del torneo. La novità più importante? L’esclusione di Lamaro, il capitano, con l’inserimento in terza linea di Zuliani. Fascia affidata a Brex, cabina di regìa al duo formato da Page-Relo e Garbisi. Esplosive le ali, Capuozzo a destra e Ioane a sinistra. Più che affidabile il kicker: Allan. La risposta degli Azzurri? Eccellente. Un tempo a livelli altissimi. Praticamente alla pari dell’Irlanda, anche perché i Verdi di Easterby – il Ct ad interim più volte “pizzicato” a imprecare dalla sua postazione all’Olimpico per i tanti errori dei suoi – sono lontani dalla loro espressione migliore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Azzurri alla pari dei Verdi: che meta di Ioane

Non è un caso che la prima meta sia italiana. Splendida l’azione, che forse diventerà uno spot promozionale della palla ovale nelle scuole della Penisola: break di Menoncello, riciclo con timing perfetto per Garbisi, calcetto illuminante per Ioane e meta all’angolino del talento di origine australiana. Gli Azzurri reggono per un quarto d’ora, poi dopo un break insistito degli irlandesi concedono la meta di Keenan. Ma ripartono, nonostante la perdita per infortunio di pezzi pregiati come Lamb e Negri, sostituiti da Cannone e Lamaro. Poi si fa male piure Cannone: dentro Vintcent. E dopo un piazzato di Allan, il capitano senza fascia commette una fesseria in mischia: giallo e meta irlandese “di carrettino”, appena prima dell’intervallo: 10-12.

Giallo per Lamaro, rosso per Vintcent: Italia in 14

L’inferiorità numerica è pagata cara dall’Italia a inizio ripresa: altra meta irlandese con un drive finalizzato da Sheehan. E un attimo prima che rientri Lamaro, è Vintcent a rimediare un altro cartellino: testata a un avversario. Giallo convertito poi in rosso. Sciocchezze in serie e pagate a caro prezzo, anche perché l’Irlanda inizia a sciogliersi. Entrano le leggende O’Mahony e Murray, al passo d’addio con la Nazionale, più il gigantesco Aki, e i Verdi ritrovano l’antico smalto. Sheehan trova la meta del bonus (10-22) e mancano ancora 8′ al rientro di Vintcent, con metà tempo ancora da giocare.

Meta di Varney su assist di Capuozzo: Italia-Irlanda 17-22

Sembra il preludio a un nuovo tracollo, come contro la Francia. E invece gli Azzurri non si sgretolano, anzi trovano la meta del -5: magìa di Capuozzo lungo l’out di destra, calcetto a seguire e ovale schiacciato in area di meta dal neo entrato Varney, dopo una mancata chiusura irlandese. L’Italia torna finalmente a uomini pari a 12′ dalla fine e ci crede, anche perché l’arbitro Pearce vede un tocco fuori di Lowe che non c’è e che sarebbe valso la quinta meta irlandese. Le ultime speranze, però, svaniscono sul giallo di Nicotera, ennesima fesseria di giornata. Un’Italia con troppe macchie per essere perfetta, ma capace comunque di strappare un punto: basterà per evitare il Cucchiaio di legno?