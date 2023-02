Il capitano dell'Italia: "C'è l'ansia dell'esordio, ma è un fattore positivo. La Francia ha un gioco efficace e semplice".

04-02-2023 15:07

E’ capitan Lamaro a raccontare le emozioni del giorno che precede Italia – Francia, esordio azzurro nel Sei Nazioni 2023.

Queste le sue osservazioni tecniche in conferenza stampa: “Poter giocare il Sei Nazioni è sempre un privilegio. Affrontiamo questo nuovo impegno carichi, con la voglia di migliorare le prestazioni precedenti. Siamo migliorati nella comprensione del nostro gioco e abbiamo rivisitato il modo di stare in campo, adattandoci sempre più al modello di Crowley. Sembra un paradosso, vorrei fare meno placcaggi che posso quest’anno, significherebbe aver fatto passi in avanti come intraprendenza; nessun giocatore vuole difendere e non attaccare, tutti amano avere l’ovale in mano. Non dovremo essere solo la squadra brava a sacrificarsi a livello difensivo. Il livello di attenzione alle piccole cose si è alzato: essere riusciti a cambiare quest’aspetto culturale è un passo in avanti cruciale. La Francia è pronta a metterci sotto sul piano fisico, hanno un gioco semplice per linee dirette con gli avanti, ma che si rivela efficace: sta all’Italia anticipare la Francia sul breakdown, ci vuole una buona dose di coraggio”.

Ai microfoni di Sky Sport c’è un maggiore racconto emozionale: “Ci siamo allenati bene, abbiamo trovato giuste linee di corsa, commettendo qualche errore com’è normale che sia e come avverrà domani. In queste partite è normale essere sotto pressione, ma siamo consapevoli di poter fare bene e quindi nel complesso sereni: c’è un pizzico di ansia, ma servirà per dare il 100% domani; che sia cresciuta durante la settimana, è fattore positivo. L’U20 mi ha impressionato per fisicità e capacità di riconoscere le situazioni di gioco, il loro cammino segue il giusto sentiero e cresceranno ancora”.

Il fischio d’inizio all’Olimpico è in programma domani alle 16,00.