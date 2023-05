Sei successi di fila: così Simone Inzaghi si è ripreso l'Inter

Il cambio di rotta di Simone Inzaghi: da una panchina traballante ad una (probabile) finale ad Istanbul

13-05-2023 11:17

L’allenatore dell’Inter è stato a lungo in discussione in questa stagione, vuoi per i tanti ko subiti in campionato che non hanno permesso ai nerazzurri di essere la vera antagonista del Napoli, vuoi per alcune scelte mal digerite. Alla fine, però, qualcosa è campionato quando le vittorie in Champions hanno ridato quelle consapevolezze smarrite, ultima ma non ultima il super derby nella semifinale di andata. Ed ora si pensa al rinnovo.

Le parole chiave di Inzaghi

Nel punto più basso della stagione, quello raggiunto a Salerno nel venerdì prima di Pasqua e prima della delicata trasferta a Lisbona, Inzaghi parlò di resilienza per uscire dal momento difficile. Subito dopo la Champions aggiunse il concetto di “Insieme” perchè “Da certe situazioni esci solo se sei insieme, se lotti insieme e se ci credi insieme”. Ed è così che è arrivata la vittoria più importante dell’anno, quella che ha steso il Benfica per 2-0 ma soprattutto quella che ha rimesso in moto la macchina Inter.

Inzaghi, il filotto di vittorie che cambia tutto

In una stagione particolarmente altalenante dove l’Inter è riuscita a collezionare solo due filoni di vittorie (il primo le ha permesso di superare i gironi di Champions, il secondo di aggiudicarsi la Supercoppa Italiana contro il Milan a Riad), ne arriva un terzo ancor più determinante per il prosieguo della stagione. Il ritorno in casa con il Benfica è un 3-3 che sa tanto di successo, ma pur non contando questi novanta minuti, sono sei le vittorie di fila che permettono all’Inter di svoltare. Con queste sei vittorie tra Coppe e Campionato, lo scenario cambia radicalmente, la finale di Champions è molto più vicina, la finale di Coppa Italia è già in tasca ed il secondo posto in Serie A resta un obiettivo raggiungibile.

Chi si ferma è perduto

Ed ora chi ha voglia di fermarsi? Nessuno, ovviamente. Di sicuro non Simone Inzaghi che ha cambiato le sorti dell’Inter e del suo destino in poco più di un mese. Il ritorno al 100% di Brozovic e di Lukaku ha permesso ai titolarissimi di tirare un po’ il fiato, di ripristinare una condizione fisica che per alcuni (vedi Lautaro) mancava addirittura dal Mondiale. Con questo doppio cambio utilizzato, questa volta nei momenti opportuni, Inzaghi ha avuto tra le mani soluzioni alternative e provvidenziali. A questo bisogno aggiungere una condizione atletica eccellente: oggi l’Inter vola, ha una marcia in più, qualsiasi avversario affronti sembra avere il doppio della benzina. E questo succede perchè certamente la preparazione atletica sta dando i suoi frutti ma anche perchè la “salute mentale” viaggia di pari passo. Ora, però, il tecnico non può far altro che alzare l’asticella. Sì perchè non è solo la finale di Istanbul a fare gola, ma anche tutto quello che potrebbe conseguirne, a partire da una conferma che solo due mesi fa sembrava utopia.