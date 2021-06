Seidl sprona Ricciardo: “Servono punti da 2 vetture”

Troppo ampia la differenza tra i due piloti e le due vetture in Mclaren. Lando Norris è l’unico pilota del paddock a essere andato sempre a punti da inizio stagione, mentre Daniel Ricciardo è in costante difficoltà di adattamento.

Quasi imbarazzante il divario in classifica piloti: 86-34 per l’inglese, sono 52 punti. Se l’australiano avesse fornito un contributo più sostanzioso, il vantaggio sulla Ferrari nel Mondiale costruttori sarebbe stato ben più ampio dei 12 punti attuali e il terzo posto nella classifica costruttori avrebbe un padrone molto meno precario.

E’ il momento di dare di più, ecco perchè Andreas Seidl ha voluto spronare Ricciardo: servono i punti di due piloti, non solo di uno.

“Daniel ha avuto un problema alla power unit nelle fasi iniziali del Gran Premio di Stiria. Abbiamo bisogno di indagare questo in dettaglio con i nostri colleghi alla Mercedes. Per quanto ho capito, non ha nulla a che fare con le temperature“, così ha esordito ai connazionali di Auto Motor und Sport. “Naturalmente era molto deluso di non aver potuto proseguire il trend in crescendo delle ultime gare. Come noi, non si aspettava di dover faticare così tanto in qualifica. Correre di nuovo sulla stessa pista è perfetto per il suo processo di apprendimento, ma certamente nella lotta in cui siamo impegnati servono i punti da entrambe le vetture“.

30-06-2021