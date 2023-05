Senna, 29 anni dopo il tragico incidente: le dediche

Il pilota brasiliano si spense il 1° maggio nel corso del Gran Premio di Imola dopo un terribile impatto con il muretto di recinzione: oggi, come ogni anno, arrivano i ricordi di tutti gli appassionati.

01-05-2023 14:43

Ayrton Senna per sempre. È così in questo 1° maggio, giorno in cui il pilota brasiliano viene celebrato oltremodo anche a distanza di 29 anni, quando per l’ultima volta si rese protagonista su un circuito di Formula Uno. Non ci fu nulla da fare in quell’occasione, ma ancora una volta l’amore per Senna, che in Brasile è anche “Patrono Nazionale dello Sport”, continua a manifestarsi e sono tante le dediche che oggi, come negli anni, sono arrivate da tutti gli appassionati.

Cantò di lui Lucio Dalla, così come Cesare Cremonini “Aaah da quando Senna non corre più…non è più domenica”, Tina Turner gli dedicò “The Best” in un suo concerto. A San Paolo lo street art Eduardo Kobra, gl ha dedicato un murales in cui Senna appare con lo sguardo concentrato prima di mettersi alla guida della sua vettura di F1, infine una casa automobilistica, la McLaren per cui il brasiliano corse per molti anni, gli ha dedicato proprio una supercar.

E nel frattempo i social, in questo 1 maggio, di riempiono di foto del “Campione amato da tutti”.