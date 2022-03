20-03-2022 12:33

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter in prestito alla Sampdoria, pensa sia al Venezia sia all’Italia, con un occhio in particolare all’impegno degli Azzurri: “Sono due partite molto importanti. Quella di oggi con il Venezia non sarà decisiva, mentre quella con la Macedonia lo sarà. È difficile, bisogna essere bravi a giocare a calcio e portare in campo l’atteggiamento giusto”.

OMNISPORT