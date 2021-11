Senza l'Italia la Rai molla i Mondiali? Ecco dove potremmo vederli

17-11-2021 10:33

Un investimento a nove cifre (si parla di 170 milioni di euro) per trasmettere in esclusiva le 64 partite del Mondiale in Qatar. Quando la Rai ha annunciato il grande colpo, lo scorso mese di aprile, non immaginava probabilmente che la partecipazione della nazionale italiana a Qatar 2022 sarebbe stata in discussione. Gli azzurri hanno mancato la qualificazione attraverso il girone eliminatorio e dovranno ora guadagnarsi il biglietto per il Mondiale attraverso i playoff.

Italia ai playoff, la Rai segue gli azzurri con attenzione

Il destino della nazionale di Mancini potrebbe influenzare anche le scelte di viale Mazzini. Già, perché una cosa sarebbe trasmettere il Mondiale con gli azzurri, con un’attenzione e una visibilità sicuramente maggiori: solo le partite dell’Italia supererebbero i 10 milioni di telespettatori, con punte vicine ai 15-20 milioni in caso di sfide a eliminazione diretta. Altra cosa sarebbe invece un Mondiale senza l’Italia: varrebbe ancora la pena fare un investimento tanto ingente?

Mondiali senza Italia: Sky e Amazon in preallarme

Della vicenda tratta il Corriere dello Sport con un accurato articolo in cui si accenna al “piano B” di viale Mazzini, quello che nessuno vorrebbe tirar fuori dal cassetto: “È chiaro che l’assenza dell’Italia non garantirebbe lo stesso appeal e allora si valutano altre strade, una sorta di piano B: l’idea di sublicenziare il 50% delle partite (32) a una televisione pay. Non Mediaset, competitor per eccellenza. Già alcuni contatti ci sono stati invece con Sky e anche con Amazon. La vendita di una parte delle partite del mondiale garantirebbe se non altro un rientro della metà degli investimenti, e questo permetterebbe alla Rai di coprire una parte delle spese già effettuate. È una possibilità, sì, sulla quale la direzione acquisti Rai sta lavorando. Al momento, però, non sembra esserci alcuna intenzione di vendere”. Bisognerà attendere marzo, insomma. E lo stesso faranno gli inserzionisti, in attesa di capire se – e come, e quanto – sponsorizzare la trasmissione dell’evento.

Mondiali in tv, la preoccupazione dei tifosi italiani

