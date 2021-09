Serena Williams ha 40 anni: successi,dolori e offese per la più grande

Quante prime volte abbia vissuto Serena Williams, in questi suoi primi 40 anni, non è dato saperlo neanche ai suoi più attenti estimatori, appassionati biografi di quella che – senza timore – può essere definita come la più grande tennista contemporanea. E non solo per le statistiche, perché ha incarnato il sogno americano nel sogno americano o per la sua eccezionalità, l’inenarrabile capacità di vincere un torneo del Grande Slam incinta e così via.

Serena Williams, il dolore per l’assassinio di sua sorella Yetunde

Serena è serena e nessuna può essere o sarà come lei, maestra nel tennis e nella capacità di risultare vera anche fragile, addolorata come quando decise di affrontare con il coraggio di sempre il terribile lutto causato dalla perdita di sua sorella Yetunde, una vicenda triste e drammatica che segnò profondamente anche Venus, l’altra Williams del tennis mondiale. I suoi numeri impressionano e spaventano.

L’ascesa nel tennis di Serena Williams e sua sorella Venus

Nel 1997 entra tra le prime 100 tenniste del mondo, nel 2002 diventa per la prima volta numero uno; in totale ha vinto 23 tornei dello Slam (in singolare, con la sorella Venus ne ha aggiunti 14 in doppio), 73 in totale, e quattro medaglie d’oro olimpiche. Ha sfiorato la vittoria del Grande Slam nel 2015, quando era già matura senza riuscirci. E forse questo è l’ultimo tassello di una carriera perfetta.

L’incontro tra Serena Williams e suo marito Alexis Ohanian

Gode di un sostegno completo, assoluto, anche nelle sue battaglie civili (è un modello anche per questa ragione) con il marito, Alexis Ohanian, milionario co-fondatore di Reddit padre della figlia Olympia. Si sono conosciuti per caso nel 2015, a Roma. Serena era lì per gli Internazionali, lui per un convegno di tecnologia. La leggenda vuole che Serena volesse per il suo team il tavolo dove era seduto Alexis, così ha urlato: “C’è un topo!”. Lui non si è scomposto. Da allora fanno coppia fissa, nella vita, sui social e nel pubblico.

Non hanno esitato a replicare, con toni urbani e argomentando le posizioni assunte, quando c’è stato chi ha fatto bodyshaming o avanzato critiche sulle sue scelte; sono coppia unita e solidale, che non ha mancato anche di esprimersi su temi come la maternità post partum e le difficoltà che ne consegue. Serena sa di essere un modello, inevitabilmente, e non solo per la comunità afroamericana che in lei vede molte delle conquiste sociali e civili di questi decenni.

L’alimentazione vegana: scelta dopo la nascita di Olympia

Come sua sorella Venus, ha scelto una alimentazione priva di carne dopo aver avuto la figlia Olympia e aver smesso di allattare; la maggiore delle sorelle tenniste ha invece fatto questa scelta, dettata da ragioni di salute, e ha deciso di firmare una linea di prodotti vegan.

Ora Serena, che non festeggia i suoi compleanni, manca dal terreno di gioco da Wimbledon quando in lacrime lasciò per motivazioni note e sviscerate allora. Una scelta complicata che avvicina, ancora un po’, il lungo addio che sia lei sia il suo pubblico avvertono come un momento prevedibile, in un futuro che per ora non ha ancora collocazione.

VIRGILIO SPORT | 27-09-2021 17:11