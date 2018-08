Sergio Ramos provoca Salah: la reazione dell'egiziano

Alta tensione a Montecarlo a margine del sorteggio della fase a gironi della Champions League. In una cerimonia che di solito è molto ingessata e ricca di dichiarazioni di circostanza e di cortesie, non sono mancate le polemiche. Dopo l'attacco irrituale del presidente del Real Madrid Florentino Perez all'Inter ("Voleva Modric senza pagare") e l'assenza di Cristiano Ronaldo per il mancato premio di miglior giocatore dell'anno, ha fatto discutere l'episodio avvenuto tra Sergio Ramos e Mohamed Salah, due protagonisti della finale di Champions vinta dal Real lo scorso maggio.

A Kiev un'entrata molto dura e scomposta del difensore degli spagnoli causò una lesione alla spalla dell'attaccante del Liverpool, costretto a lasciare il campo. Il gelo tra i due durante l'evento è stato totale: Salah ha evitato di stringere la mano al collega prima del sorteggio.

Per tutta risposta Ramos, dopo essere sceso dal palco con il premio di miglior difensore della scorsa Champions, ha provocato l'egiziano accarrezzandogli la spalla sinistra, quella infortunata, e facendo un ghigno compiaciuto. La scena non è sfuggita alle telecamere ed il fermo immagine è diventato virale in rete.

Dopo il gesto dell'iberico, Salah è rimasto di ghiaccio, come se Ramos fosse invisibile. Al termine della cerimonia, Ramos ha speso due parole sulla scenetta: "Un episodio accaduto tempo fa, ho voltato pagina. L'ho salutato e basta".

SPORTAL.IT | 31-08-2018 11:30