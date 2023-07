Sergio Rico miracolato: mezzo centimetro in più e sarebbe morto all’istante

Il portiere del Psg è uscito dalla terapia intensiva e si sta riprendendo. Il certificato medico racconta di una tragedia fortunatamente solo sfiorata

12-07-2023 09:56

Capita a volte che la vita decida di concederti una seconda possibilità. A Sergio Rico, fortunatamente, è successo. Il portiere del Paris Saint-Germain era stato ricoverato d’urgenza il 28 maggio a seguito di una caduta da cavallo che gli aveva procurato un forte trauma cranico. Da lì un vero e proprio calvario, con settimane di apprensione e l’intubazione resasi necessaria date le precarie condizioni. Oggi l’estremo difensore spagnolo è fuori pericolo, ma ha rischiato davvero tanto.

Il referto medico dell’ospedale: il portiere ha rischiato la vita

Il referto medico dell’ospedale presso il quale Sergio Rico è tuttora ricoverato parla chiaro. “Bastava mezzo centimetro più in là e sarebbe morto sul colpo” si legge sul documento al quale ha avuto accesso la trasmissione spagnola Ya es Mediodia che ha voluto approfondire la vicenda.

Sarebbe infatti bastata una ferita leggermente più profonda e non ci sarebbe più stato nulla da fare. Parlare di fortuna, è chiaro, diventa complicato dopo le intense giornate vissute ma le circostanze potevano effettivamente assumere i contorni di una tragedia.

Le prime parole del giocatore: “Mi sento fortunato”

Sono arrivate anche le prime parole del portiere spagnolo, dopo il risveglio dal coma, affidate al proprio profilo Instagram: “Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno mostrato e mandato il loro affetto in questi giorni complicati – ha scritto Sergio Rico -. Continuo a lavorare sulla mia guarigione che sta migliorando ogni giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di rivedervi presto“. Non è mancato, naturalmente, il sostegno da parte del suo club, dei suoi compagni di squadra e più in generale di tutto il mondo del calcio che ha voluto manifestare la propria vicinanza al giocatore e alla sua famiglia in momenti davvero delicati.

L’incidente e il dramma sfiorato per Sergio Rico

Ma cosa era accaduto quel terribile 28 maggio scorso a Huelva? Il Psg aveva vinto il campionato e all’indomani di Strasburgo a Sergio Rico fu dato il permesso dalla società di recarsi a Malaga prima e a El Rocío poi. Con la famiglia e gli amici si stava quindi dirigendo alla Messa Pontificia quando un cavallo imbizzarrito lo ha letteralmente investito colpendolo in testa con gli zoccoli.

Il comportamento dell’animale, apparentemente inspiegabile, è stato dovuto all’arrivo improvviso di un carro trainato da muli che lo avrebbe spaventato. Da lì il ricovero, la terapia intensiva, l’intubazioni. Attimi di panico che sono diventati giorni e poi settimane. Fino alla bella notizia della ripresa del calciatore. Che ora continuerà il suo percorso di riabilitazione, in attesa magari di rimettere i piedi in campo quanto prima.