Serie A 2021/2022, Bologna-Inter: le probabili formazioni

05-01-2022 12:54

Il nuovo anno dei Campioni d’Inverno dell’Inter inizia al Dall’Ara contro il forte Bologna di Sinisa Mihajlovic. L’Inter ha ottenuto sei successi nelle ultime otto gare di Serie A contro il Bologna – i rossoblù hanno vinto le due rimanenti, mentre l’ultimo pareggio tra le due squadre risale a settembre 2017 (1-1 firmato da Simone Verdi e Mauro Icardi).

Felsinei che dovrebbero schierarsi col solito 3-4-2-1 con Orsolini e Sansone a supporto di Arnautovic. Soumaoro, Bonifazi e la rivelazione Theate la linea difensiva. Per quanto riguarda i nerazzurri, Correa è recuperato ma partirà dalla panca. Lautaro-Sanchez in avanti, spazio anche a Vidal in mezzo al campo con gli insostituibili Barella e Brozovic dato che Calhanoglu è squalificato.

Le probabili formazioni:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Bonifazi, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Arnautovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro.

