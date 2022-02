Serie A 2021-2022, Cagliari-Napoli: le formazioni ufficiali

21-02-2022 18:35

Cagliari e Napoli scendono in campo alle 19 all'”Unipol Domus” per il primo dei due posticipi del lunedì della 26ª giornata.

In palio punti per la salvezza per i rossoblù del grande ex Walter Mazzarri, che hanno conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, e per la lotta al titolo per la squadra di Luciano Spalletti, che in caso di successo aggancerebbe il Milan al comano della classifica.

Azzurri senza capitan Insigne infortunato, il tecnico opta per il 3-5-2 con Petagna titolare. Dall’altra parte l’altro ex Pavoletti parte dalla panchina e attacco leggero con Pereiro a supporto di Joao Pedro.

Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Baselli, Grassi, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All.: W. Mazzarri.

Napoli (3-5-2): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Elmas, Demme, Zielinski, Mario Rui; Petagna, Mertens. All.: L. Spalletti.

