Serie A 2021-2022, Empoli-Milan: le probabili formazioni

22-12-2021 10:08

Si chiude il girone di andata anche per Empoli e Milan. I toscani puntano alla clamorosa quota 30 a fine girone d’andata, i rossoneri vogliono vincere per restare attaccati a Napoli e Inter.

Il tecnico dell’Empoli Andreazzoli, potrebbe decidere di tornare a schierare dall’inizio Parisi sulla fascia sinistra e Bajrami sulla trequarti alle spalle di Di Francesco e Pinamonti.

Buone news per Pioli che recupera Theo Hernandez. Il francese si sistemerà sulla sinistra di difesa mentre a destra potrebbe esserci ancora Florenzi e non Kalulu. In mediana Kessiè con Tonali, occhio a Bennacer. Prima punta Giroud, visto che è out Ibrahimovic.

PROBABILI FORMAZIONI

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Henderson, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

