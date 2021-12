Serie A 2021-2022, Empoli-Udinese: le probabili formazioni

06-12-2021 08:45

L’Empoli ospiterà l’Udinese nella 16° giornata di Serie A in uno dei due match che chiuderanno questo turno di campionato.

Nell’Empoli, mister Andreazzoli potrebbe confermare Di Francesco al fianco di Pinamonti in attacco, sostenuti da Henderson (preferito ancora a Bajrami). In mediana al rilancio Haas dall’inizio con Ricci e Bandinelli. Dietro è più vivo che mai, il ballottaggio con Marchizza-Parisi sulla sinistra.

Nell’Udinese invece mister Gotti non ha convocato Becao, uscito acciaccato giovedì dalla sfida in casa della Lazio; in difesa dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Nuytinck e va verso la conferma Perez. Squalificati Molina e Walace, sulla fascia occasione per Soppy mentre in mezzo al campo spazio ad Arslan.

PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (4-3-1-2) : Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Tonelli, Marchizza; Haas, S. Ricci, Bandinelli, Henderson; Pinamonti, Di Francesco. Allenatore: Andreazzoli.

UDINESE (4-4-2) : Silvestri; Perez, Nuytinck, Samir, Udogie; Soppy, Arslan, Makengo, Deulofeu; Pussetto, Beto. Allenatore: Gotti.

